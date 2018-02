Handball Maximilian Wolf: Wir wollen zeigen, dass wir zu Unrecht ganz hinten stehen

Torwart Maximilian Wolf über die Gründe für seine Vertragsverlängerung und die Chancen der HSG Konstanz auf den Klassenerhalt.

Herr Wolf, Sie haben sich trotz der schwierigen Tabellensituation langfristig an die HSG Konstanz gebunden und Ihren Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert. Warum?

Ich mache an der Universität Konstanz gerade meinen Master in Wirtschaftspädagogik mit Nebenfach Sport und so gibt es für beide Seiten Planungssicherheit. Die Tabellensituation hat für mich da überhaupt keine Rolle gespielt. Natürlich würde ich gerne weiter mit der HSG in der 2. Bundesliga spielen, sollte es aber nicht reichen, dann bin ich dennoch sehr gerne hier. Hier kann ich Handball optimal mit meinem Studium vereinbaren und bin in der Heimat. Ich wollte damit aber auch ein Zeichen setzen.

Seit Mitte Januar läuft die Vorbereitung auf die Rückrunde. Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf?

Es läuft gut, recht unspektakulär. Mit den zwei Testspielen waren wir nicht ganz zufrieden, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Deshalb bin ich optimistisch für das erste Spiel gegen Düsseldorf. Schon im Hinspiel war es knapp und wir hatten viel Pech. Zudem kommen jetzt einige Verletzte wie Michael Oehler zurück, sodass es bergauf geht.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bei noch 18 verbleibenden Partien. Ist der Glaube an den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga noch da?

Die nächsten fünf Spiele werden die wichtigste Phase der Saison. Wir haben oft sehr knapp und unglücklich verloren. Ich bin zuversichtlich, dass wir das umdrehen und die knappen Spiele nun für uns entscheiden können. Wenn wir die ersten fünf Duelle gut bestreiten, dann sieht es nicht nur in der Tabelle wieder ganz positiv aus, sondern wir tanken jede Menge Selbstvertrauen für die Rückrunde. Diese Phase wird entscheidend.

Was spricht für die HSG?

Die Motivation im Team. Wir haben auch bei starken Teams wie in Hamm gut mitgehalten und standen kurz vor dem Erfolg. Wir haben gezeigt, dass wir es können – jetzt müssen wir es nur umsetzen und zu Ende bringen. Ich bin sehr optimistisch. Unsere Fans geben uns zusätzliche Energie, sodass wir daheim noch stärker sind.

Sie scheinen bestens in Form, wie Sie bei den Spielen in Dresden und zuhause gegen Essen, wo Sie Verantwortung übernehmen mussten, gezeigt haben. Woher kam die Leistungsexplosion?

Man wartet immer auf seine Chance und ist dann topmotiviert, seine Leistung zu zeigen. Es freut mich, dass das wertgeschätzt und gesehen wird, dass es ganz gut geklappt hat. Es ist schön, das Vertrauen zu bekommen und noch schöner, es so zurückzahlen zu können.

Zum Auftakt kommt am Samstag, 20 Uhr, Düsseldorf in die Schänzlehalle. Im Hinspiel gab es eine unglückliche Niederlage, obwohl zumindest ein Punkt drin war. Was erwarten Sie im Rückspiel?

Da ist noch eine Rechnung offen. Es wird uns nicht an zusätzlicher Motivation fehlen, zumal wir nun unsere Fans im Rücken haben. Dort wollen wir zeigen, dass wir besser sind. Es treffen dabei völlig unterschiedliche Philosophien aufeinander. Wir bekommen es mit einem richtig starken Gegner zu tun, wollen aber zeigen, dass es auch mit unserem Weg funktioniert. Und wir wollen zeigen, dass wir zu Unrecht ganz hinten stehen.

Fragen: Andreas Joas

Zur Person

Maximilian Wolf wurde am 4. August 1993 in Singen geboren. Mit zehn Jahren begann er mit Handball bei der DJK Singen und wechselte in der B-Jugend zur HSG Konstanz. In der Hinrunde hat Wolf bei Ausfällen die Stammtorhüter Konstantin Poltrum oder Stefan Hanemann ersetzt. In Dresden und in der Schänzlehalle gegen Essen überzeugte der Keeper mit tollen Leistungen. Seinen noch bis Sommer 2019 laufenden Kontrakt hat Wolf nun bis zum 30. Juni 2020 vorzeitig verlängert. Der 24-Jährige wohnt in Konstanz und macht dort an der Uni sein Master-Studium Wirtschaftspädagogik mit Nebenfach Sport.