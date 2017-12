Handball Maximilian Wolf: Dieses Jahr wird das nichts mit Besinnlichkeit

Trotz des harten Programms über die Feiertage freut sich HSG-Torhüter Maximilian Wolf auf die Partien in Dessau und Hamm

Zwei Tage vor Heiligabend auswärts in Dessau, am 2. Feiertag in Hamm – Weihnachtsstimmung kann bei diesem Programm wohl nicht so richtig aufkommen, oder?

Nein, dieses Jahr wird das nichts mit Besinnlichkeit. Wir haben halt etwas Pech mit zwei Auswärtsfahrten zwischen den Feiertagen und wissen ganz genau, was in Dessau und Hamm auf uns zukommt. Das dämpft natürlich die Weihnachtsstimmung.

Wäre Ihnen eine Weihnachtspause mit Zimtsternen und Kakao auf dem Sofa lieber statt Kilometer fressen auf der Autobahn und zwei schweren Auswärtsspielen?

Weihnachten ist toll, ein schönes Fest für die Familie. Aber wir haben jetzt Rückenwind nach zwei Siegen in Folge. Da wäre es schade, wenn eine Pause den kleinen Lauf unterbrechen würde. Die Stimmung bei uns ist wieder richtig gut nach den jüngsten Erfolgen. Wir freuen uns auf die Auswärtspartien, auch wenn der Weihnachtszauber natürlich verloren geht.

Haben Sie trotzdem Gelegenheit, Weihnachten mit der Familie zu feiern?

Nach dem Spiel in Dessau fahre ich sofort zurück nach Konstanz. Irgendwann am frühen Samstagmorgen werde ich dann zuhause sein und erst mal richtig ausschlafen. An Heiligabend geht’s zu meinen Eltern nach Singen, Weihnachten feiern. Meine beiden Omas kommen, die Onkel auch – und mein älterer Bruder. Auf Sebastian freue ich mich ganz besonders, weil er gerade auf Auslandssemester in Helsinki ist und ich ihn selten sehe.

Der erste Gegner am Freitag, der Dessau-Rosslauer HV 06, ist zuhause anfällig, liegt in der Heimtabelle nur auf Platz 15. Wie sehen Sie die Chancen Ihrer Mannschaft?

In dieser 2. Bundesliga kann fast jeder jeden schlagen. In Dessau müssen wir alles reinlegen, dann haben wir eine gute Chance, was zu holen. Hamm wird ungleich schwerer. Das ist eine absolute Spitzenmannschaft.

Sie hatten durch den Ausfall von Stefan Hanemann zuletzt Gelegenheit, sich im Tor der HSG Konstanz zu beweisen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung?

Ich denke, dass es zuletzt ganz gut gelaufen ist für mich. Ich freue mich riesig, wenn ich der Mannschaft weiterhelfen kann.

Nochmal zurück zu Weihnachten. Was steht ganz oben bei Ihnen auf dem Wunschzettel?

Der Klassenerhalt mit der HSG Konstanz wäre naürlich eine Riesensache. Ansonsten wünsche ich mir, dass es mit meinem Masters-Studium in Konstanz weiter so gut läuft.

Fragen: Markus Waibel

Zur Person

Maximilian Wolf wurde am 4. August 1993 in Singen geboren. Mit zehn Jahren begann er mit Handball bei der DJK Singen und wechselte in der B-Jugend zur HSG Konstanz. Wolf hütet für die zweite Mannschaft der Konstanzer in der Südbadenliga das Tor, ist aber auch in der 2. Bundesliga im Einsatz. Der 24-Jährige wohnt in Konstanz und macht dort an der Uni sein Master-Studium Wirtschaftspädagogik mit Nebenfach Sport.