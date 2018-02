Handball Maximilian Schwarz: "Selbstvertrauen getankt"

Der Rückraumspieler Maximilian Schwarz über die Leistungsexplosion der HSG Konstanz in der 2. Handball-Bundesliga und die Chancen gegen Aue im Heimspiel am Samstag.

Vor einer Woche noch Katzenjammer nach dem 27:27 in Hildesheim, jetzt vier Punkte an einem Wochenende, plus zwölf Tore und Platz 17. Haben Sie das für möglich gehalten?

Auf jeden Fall! Ich weiß, welches Potenzial in unserem Team steckt und was möglich ist, wenn wir unser Spiel durchziehen. Gegen Saarlouis und Eisenach haben wir unser Leistungsvermögen abgerufen, damit ist eine ganze Menge drin. In Hildesheim haben wir uns dem langsamen Spiel des Gegners angepasst, das ist nicht unser Tempo. Jetzt haben wir selbst unser Spiel durchgezogen.

Allerdings auch erst in der zweiten Halbzeit. Worauf ist jeweils die Leistungsexplosion in der zweiten Hälfte zurückzuführen?

Das ist unser Spiel, unser Tempo. Die Abwehr stand gut und dann ging es ganz schnell über die zweite Welle nach vorne. Wir als junges, schnelles Team müssen gegen solch routinierte Mannschaften wie Eisenach oder Saarlouis auch genauso spielen, dazu mit Kampf, einem guten Torwart und schnell nach vorne, wo jeder seinen Job zuverlässig macht. Es waren zwei gute Teamleistungen. In der ersten Hälfte gegen Saarlouis haben wir zu wenig füreinander gespielt, waren übermotiviert und wollten zu sehr mit Halbchancen das Heft in die Hand nehmen. So haben auch der Spielfluss und die einfachen Tore gefehlt und wir haben uns der Spielweise des Gegners angepasst.

In der letzten Saison und auch der Hinrunde waren Duelle gegen direkte Konkurrenten nicht die Stärke der HSG. Warum jetzt?

Weil wir uns bislang zu sehr dem Gegner angepasst und von diesem das Spiel diktieren lassen haben. Wir sind regelrecht ins Messer gelaufen. Jetzt haben wir die Spiele selbst bestimmt und haben uns voll auf uns fokussiert. Uns gelingt es auch immer besser, in den Gegenstoß zu kommen. Wir wissen aus der Hinrunde aus leidvoller Erfahrung selbst, wie weh das sonst tun kann.

2018 noch ungeschlagen, nach acht Punkten aus 19 Hinrundenspielen nun schon sechs in nur fünf Rückrundenbegegnungen. Was ist das Erfolgsrezept?

Wir haben in der Winterpause sehr intensiv und gut gearbeitet, haben neue Sachen in die Trainingsarbeit integriert und alle Bereiche abgedeckt. Dazu hat uns die Pause sehr gut getan. Viele haben erst dort richtig gemerkt, wie prekär die Lage ist, als man nicht mehr im Trott, sich direkt auf das nächste Spiel fokussieren zu müssen, steckte. Vor den Vier-Punkte-Spielen wurde alles nochmal emotionaler und intensiver. Uns allen ist es sehr wichtig, in der 2. Bundesliga zu bleiben und jeder gibt sein Bestes, damit dieses Ziel am Ende erreicht wird.

Sind Sie wieder völlig beschwerdefrei?

Ich habe mit neuen Übungen nun zum Glück keine Probleme mehr mit der Schulter. Wenn man angeschlagen ist, fehlt doch einiges, auch im Kopf. Jetzt kann ich mich wieder voll auf meine Leistung konzentrieren – ohne Schmerzen, die mich behindern. Ich habe Bock zu spielen und zu gewinnen und freue mich auf jedes Spiel.

Am Samstag, 20 Uhr, kommt der Tabellen-16. EHV Aue in die Schänzlehalle. Ein Spiel vor wohl vollen Rängen und mit einer klaren Ausgangsposition: Mit einem weiteren Sieg kann die HSG die Abstiegsränge verlassen.

Ich freue mich riesig darauf, denn wir spielen gerade guten Handball und wollen von den roten Rängen weg. Wir haben Selbstvertrauen getankt und können uns sicher wieder auf die gleiche überragende Stimmung wie gegen Saarlouis verlassen. So soll es sein, das Team für die Fans und diese für uns. Mit dieser Unterstützung ist noch viel möglich. Wir müssen unser Spiel auf jeden Fall durchdrücken, dann wird sich der schnellere und attraktivere Handball durchsetzen.

Zur Person

Maximilian Schwarz (24) kam vor der Saison von den Rhein-Neckar Löwen an den Bodensee und war einer der Matchwinner bei den Siegen der HSG Konstanz gegen Saarlouis (24:22) und Eisenach (30:20). Der 1,92 Meter große Linkshänder wurde in Pforzheim geboren und studiert in Konstanz Sportwissenschaft. (joa)