Handball Matthias Stocker will weiter Vollgas geben

Matthias Stocker will weiter Vollgas geben

Die bisher ungeschlagene HSG Konstanz II will auch beim Auswärtsspiel in Kenzingen mit Tempohandball erfolgereich sein

Handball, Südbadenliga: TB Kenzingen – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr, Üsenberghalle). – Hochzufrieden kann Matthias Stocker bei seiner neuen Aufgabe als Trainer der Konstanzer U23-Mannschaft sein, denn nach drei Spieltagen ist das jüngste Team der Südbadenliga neben dem TuS Schutterwald die einzige Mannschaft ohne Verlustpunkt und steht zusammen mit den Ortenauern und 6:0 Punkten an der Tabellenspitze. Stocker will den erfolgreichen Saisonstart jedoch nicht überbewerten, obwohl seiner Mannschaft gegen Helmlingen und Sinzheim Erfolge gegen zwei vor der Saison als Meisterschaftsfavoriten gehandelte Spitzenteams gelungen sind. „Es kristallisiert sich jetzt erst langsam heraus, wer besonders gut ist. Ich denke, sechs bis sieben Mannschaften sind richtig stark“, erklärt der B-Lizenzinhaber und hat weiterhin großen Respekt vor der für ihn und die meisten Spieler völliges Neuland darstellenden Südbadenliga.

So ist auch die Aufgabe beim Ex-Oberligisten TB Kenzingen eine Herausforderung für den Zweiliga-Nachwuchs, die hochkonzentriert angegangen werden muss. Für Stocker liegt der Fokus wie immer auf der eigenen Mannschaft: „Wir wollen wieder eine gute Abwehr stellen, unseren Handball spielen und unserem Stil treu sein.“ Zuletzt hatte sich seine junge Mannschaft vom Gegner etwas einlullen lassen und sich seiner langsamen Spielweise angepasst. Ein Fehler, den er nun vermeiden möchte, denn auch Kenzingen wird den Tempohandball der HSG Konstanz nicht mitgehen wollen und können. Die Belastung mit drei Spielen in nur einer Woche nimmt er dabei als Vorteil für seine konditionell sehr gut aufgestellte U23 wahr. „Wir haben ganz normal trainiert und kein Gas rausgenommen“, so Stocker, „die Jungs sind voll im Saft.“ Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel würde der Zweitliga-Nachwuchs vom Bodensee auf jeden Fall die Tabellenführung übernehmen, da der TuS Schutterwald spielfrei ist. (joa)