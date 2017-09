Handball Matthias Stocker hat viel vor mit der HSG Konstanz II

Das Konstanzer Perspektivteam startet mit neuem Trainer in die Südbadenliga-Saison. Ziel ist ein Tabellenplatz unter den ersten Fünf

Handball, Südbadenliga: Nach zehn langen Vorbereitungswochen und sieben Testspielen geht es endlich los für die HSG Konstanz II. „Genug der Vorarbeit“, meint Matthias Stocker, nach seinem Karriereende als Zweitligaspieler nun neuer Trainer der Reservemannschaft der HSG Konstanz. Aber nicht nur er brennt zusammen mit seinem Co Tobias Eblen auf die neue Saison, die Konstanzer U23-Mannschaft kann die neue Aufgabe in der fünftklassigen Südbadenliga ebenso kaum erwarten. Obwohl die neuformierte, extrem junge Mannschaft sich noch finden muss, ist das Ziel von Team und Trainer klar und ehrgeizig: Ein Platz unter den ersten Fünf soll nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg am Ende der Saison für das Konstanzer Perspektivteam zu Buche stehen.

Dass mit Philipp Kunde, Samuel Löffler, Pascal Mack, Carl Gottesmann, Jerome Portmann und Manuel Wangler sechs Talente aus der eigenen Bundesliga-A-Jugend sowie mit Torwart Lukas Herrmann (MTG Wangen), Joschua Braun (Frisch Auf Göppingen) und Tim Zeiler (TSV Wolfschlugen) drei externe Neuzugänge zum Team gestoßen sind, der Altersschnitt noch mal deutlich gesenkt wurde und das Team ein völlig neues Gesicht bekommen hat, sieht Stocker nicht als Nachteil. Er ist vom Potenzial seiner Mannschaft überzeugt. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Vorbereitung. Wille, Trainingsbeteiligung, Teamgeist und Enthusiasmus sind vorbildlich“, erzählt der B-Lizenzinhaber. Darüber hinaus zählen die A-Jugendlichen Joel Mauch, Jonas Hadlich, Moritz Ebert, Patrick Volz und Moritz Dierberger zum Perspektivkader der U23.

Obwohl Matthias Stocker den Fokus in der ersten Phase der Vorbereitung auf Kraft und handballspezifische Ausdauer gelegt hat, konnte seine Mannschaft in den sieben Testspielen weitgehend überzeugen, auch wenn gerade zu Beginn die Leistungen noch sehr wechselhaft waren. Württembergliga-Spitzenteam MTG Wangen wurde ein 24:24-Remis im ersten Test abgetrotzt, dann folgten gegen Landesligist HSG Rietheim-Weilheim (36:20) und Württembergligist HSG Fridingen/Mühlheim zwei Siege (33:29). Im Trainingslager wurde Württembergligist HSG Albstadt mit 27:17 besiegt, gegen die Reserve des Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen (22:28), in der zweitklassigen Nationalliga B beheimatet, und Oberligist TV Weilstetten (26:31) gab es die beiden einzigen Testspielniederlagen. Die Fortschritte, die die Konstanzer U23 von Woche zu Woche gemacht hat, stellte sie im letzten Test und zweiten Kräftemessen gegen die Kadetten-Reserve unter Beweis. Nach der Pleite im ersten Duell wurde das zweite mit 31:26 für sich entschieden.

Wermutstropfen einer gelungenen Vorbereitung sind die Verletzungen von Vincent Hummel und Alexander Lauber. Die beiden Rechtsaußen fallen nach einem Innenband- beziehungsweise Meniskusriss noch mehrere Wochen aus, Jerome Portmann als dritter Linkshänder für den Flügel musste nach einem Mittelfußbruch ebenfalls lange aussetzen und sich langsam zurückkämpfen, und auch Joschua Braun musste zwischendurch nach einer Verletzung pausieren.

„Wir werden uns nach und nach finden, aber das wird noch zwei bis drei Monate dauern“, so Stocker, der seine Schwerpunktsetzung erklärt: „Ich bin der Meinung, dass man so junge, talentierte Spieler erst individuell fordern muss. Sie haben großes Potenzial, sind aber auch noch weit von ihrer Höchstleistung entfernt.“ Ob und wie vielen Talenten der anvisierte Sprung in die 2. Bundesliga gelingt, lässt er offen. „Dafür ist es noch zu früh. Einige haben unglaubliches Potenzial, nun müssen sie die guten Trainingsleistungen im Wettkampf unter Beweis stellen.“

Zum Auftakt am Samstag wird die Mannschaft des neuen Kapitäns Manuel Both und Co-Kapitäns Jonas Löffler um 19.30 Uhr auswärts bei Aufsteiger TV St. Georgen gefordert. „Ich freue mich darauf“, sagt Stocker. „Der Gegner bringt viel Euphorie mit und war zuletzt sehr erfolgreich, die HSG-Reserve in der letzten Saison nicht. Deshalb ist es ganz gut, dass sich viel bei uns geändert hat.“

