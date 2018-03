Handball Matthias Stocker hat Revanche im Blick

HSG Konstanz II hat nach der Hinspielniederlage noch eine offene Rechnung mit der SG Kappelwindeck/Steinbach

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – SG Kappelwindeck/Steinbach (Samstag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Mit vier Siegen in Folge hat sich die HSG Konstanz II eine spannende Ausgangsposition für die Schlussphase der Südbadenliga-Saison erarbeitet. Bevor es zu den direkten Duellen gegen die absoluten Topteams kommt, möchte sich das Stocker-Team jedoch bestmöglich in Stellung bringen. So soll am Samstag mit dem fünften Sieg in Folge die eigene Serie fortgesetzt werden.

Doch Vorsicht ist geboten, denn Aufsteiger Kappelwindeck/Steinbach hat sich mit schon 16 Punkten längst in der höheren Spielklasse etabliert. Das musste man auf Konstanzer Seite im Hinspiel am eigenen Leib erfahren, als Kappelwindeck/Steinbach im ohne Harz ausgetragenen Duell mit 25:22 die Oberhand behielt. Auch aktuell zeigt sich die SG in guter Form und konnte die beiden letzten Spiele gewinnen. „Wir haben mit diesem Gegner definitiv noch eine Rechnung offen“, freut sich Trainer Matthias Stocker auf das Spiel. „Die Niederlage in der Hinrunde hat schon sehr weh getan. Es war unser erstes richtig schlechtes Spiel und prompt auch unsere erste Saisonniederlage überhaupt“, so der 30-Jährige. Zusätzlich motiviert dürfte auch Torwart Sven Gemeinhardt sein, der nicht nur auf seinen Ex-Klub trifft, sondern wohl auch im direkten Duell seinem Bruder gegenüberstehen wird.

„Wir wollen unsere gute Form konservieren“, gibt Stocker die Marschroute vor und möchte den eigenen Fans ein hochattraktives Spiel bieten. Denn: Bei den Zweitliga-Nachwuchstalenten freut man sich ganz besonders, dass man mit Anpfiff um 17 Uhr direkt vor dem Zweitliga-Duell (20 Uhr) gegen Aue antreten darf und hofft damit auf ein paar zusätzliche Fans auf der Tribüne. Einen Vorteil gegen einen Gegner, der daheim immer mal wieder gegen gute Gegner ohne Harz antritt, rechnet er sich mit Haftmittel dennoch nicht aus. „Dazu kennt Kappelwindeck/Steinbach die Umstände von den Auswärtsspielen zu gut. Die machen das alle zwei Wochen mit und nicht wie wir ohne Harz nur einmal im Jahr“, sagt Stocker.“

Gelingt auch die Revanche gegen Steinbach, wäre die U 23 der HSG Konstanz vor den Topspiel-Wochen zurück im Geschäft bei der Titelvergabe. Doch davon will Stocker noch nichts wissen. Erst soll gegen die SG gewonnen und wieder mit viel Tempo, einer guten Abwehr und schnellem Umschaltspiel begeistert werden. Sollten sich dann tatsächlich absolute Topspiele für die blutjunge Truppe vom Bodensee bieten, Stocker wäre einer derjenigen, der sich am meisten auf die tolle Herausforderung freuen würde. „Aber immer einen Schritt nach dem anderen“, warnt der Trainer. (joa)