Hallenfußball Massenschlägerei bei Hallenturnier in Singen führt zu Abbruch der Veranstaltung

Massenschlägerei bei Hallenturnier in Singen führt zu Abbruch der Veranstaltung

Unschöne Szenen gab es bei einem Freundschaftsturnier des FC Italiana Singen in der Singener Münchriedhalle. Nach einer Schlägerei zwischen Spielern unter Beteiligung von Zuschauern musste das Turnier abgebrochen werden

Fußball: Zu einem Freundschaftsturnier hatte der FC Italiana Singen Mannschaften aus dem Singener Stadtgebiet und Gäste unter anderem aus Gottmadingen-Bietingen, Bodman-Ludwigshafen und Konstanz in die Münchriedhalle eingeladen. Alles lief glatt, nach Aussagen Beteiligter herrschte eine entspannte Atmosphäre, während der gesamten Gruppenspiele gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Als es aber in die Zwischenrunde ging, da kam für die Veranstaltung wie ein Blitz aus heiterem Himmel das Ende. Nur noch wenige Sekunden waren im ersten Zwischenrundenspiel zwischen dem ESV Südstern Singen und dem FC Singen II zu spielen, als dem ESV der Führungstreffer gelang. Die Südstern-Spieler wollten den schnellen Wiederanpfiff verhindern, was den Kontrahenten vom FC 04 natürlich missfiel. Der Torhüter des FC Singen 04 griff sich einen Gegner – und dann ging es ganz schnell. Auf dem Platz prügelten sich die Spieler, Zuschauer sprangen von der Tribüne aufs Spielfeld, um sich aktiv zu beteiligen. Die vom Veranstalter vorsorglich georderte Security hatte keine Chance, das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. So wurde das Turnier nicht nur von den Schiedsrichtern, die selbst nicht angegangen wurden, sondern auch durch die zu Hilfe gerufene Polizei beendet. Bereits kurz nach den Vorfällen machten Handy-Videos von Zuschauern mit Szenen von der Schlägerei die Runde. (kha)