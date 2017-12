Fußball Manuel Klökler: ein Konstanzer in einer Welt ohne Konstanz

Der Konstanzer Manuel Klökler feierte unter anderem als Co-Trainer beim 1.FC Nürnberg Erfolge im schnelllebigen Fußball-Geschäft. Momentan ist er aber im Wartestand

Fußball: Das Trainergeschäft im Fußball ist extrem schnelllebig – gestern noch gefeiert, heute schon gefeuert. Das Beispiel Max Merkel zeigte schon in den 1960er-Jahren, wie schnell es gehen kann: 1968 mit dem 1.FC Nürnberg Meister, im Jahr darauf Abstieg! Aber auch Peter Stöger kann davon ein Lied singen. Lange galt der sympathische Österreicher, der den 1.FC Köln in die 1. Bundesliga und in die Europa League geführt hat, als unkündbar. Vor knapp drei Wochen war Schluss für ihn in Köln, dafür löste er Peter Bosz ab, der bei Borussia Dortmund vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls als Heilsbringer gefeiert worden war.

Einer, der ebenfalls auf eine Trainer-Laufbahn im Profifußball setzt, ist der Konstanzer Manuel Klökler, wohl wissend, dass es in diesem Job keine Garantien gibt. Mit dem Fußball startete er, wie schon zwei Klökler-Generationen vor ihm, beim FC Konstanz. Als Aktiver wechselte der Mittelfeldspieler zum FC Singen 04, wo er nicht nur in die Oberliga aufstieg und drei DFB-Pokalspiele absolvieren durfte, sondern auch unter Trainern wie Johan Neeskens und Jörg Goldmann arbeitete, von denen er sich schon in seiner Zeit als aktiver Spieler einiges abschauen konnte. Zurück beim FC Konstanz führte Klökler den damaligen Landesligisten als Spielertrainer in die Verbandsliga und etablierte das Team. Wenig später verhalf ihm der Kontakt zu seinem einstigen Singener Mitspieler Axel Thoma zum nächsten Karriere-Schritt: Klökler wurde Co-Trainer der U15-Mannschaft beim Schweizer Rekordmeister Grasshopper Zürich. Im Jahr 2008 folgte dann die erste Stelle im Profifußball, als Assistent des Überlingers Fabian Müller beim FC Schaffhausen.

Im Jahr 2009 lief der Vertrag von Müller in Schaffhausen aus und René Weiler wurde verpflichtet. Der einstige Schweizer Nationalspieler übernahm Klökler als Co-Trainer, und damit begann eine lange und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit. Vor der Saison 2011/12 folgte Klökler seinem Chef-Trainer zum FC Aarau. Im ersten Jahr scheiterten die Aarauer in der Relegation knapp am FC Sion, in der zweiten Saison dann gelang der Sprung in die Super League.

Klökler legte nun eine Pause ein, Weiler hielt den Aufsteiger in der Super League, ehe auch er eine Auszeit nahm. Doch schon wenige Monate später war das Duo wieder vereint. Der 1.FC Nürnberg hatte sich als Absteiger aus der 1. Bundesliga unter Trainer Valérien Ismael weit vom Saisonziel Wiederaufstieg entfernt und stand nach 14 Spieltagen auf Rang 14. Ismael wurde entlassen und René Weiler, dessen Ruf, nachhaltig mit jungen Spielern arbeiten zu können, aus der Schweiz nach Franken durchgesickert war, verpflichtet. Und Weiler setzte von Beginn an auf seinen einstigen Co-Trainer Klökler. „In der Form habe ich das noch nie erlebt“, beschreibt Klökler seine ersten Eindrücke beim neunfachen deutschen Meister. Und der Einstand des Duos Weiler/Klökler war gleich mit einem Ausrufezeichen verbunden: Gegen den FC Ingolstadt, der bis dahin kein Saisonspiel verloren hatte, gab es einen 2:1-Sieg. Auf Tabellenplatz 9 wurde die Saison beendet. Im Jahr darauf dann der Karriere-Höhepunkt: Platz drei in der 2. Bundesliga und zwei Relegationsspiele gegen Eintracht Frankfurt.

Zwar scheiterten die Clubberer denkbar knapp, aber nicht nur der eine oder andere Spieler, auch der erfolgreiche Trainer hatte Begehrlichkeiten geweckt. Als der RSC Anderlecht anklopfte, konnte Weiler nicht widerstehen. Klökler hingegen blieb beim Club, der nun den ehemaligen Spieler des SC Pfullendorf, Alois Schwartz, als Trainer verpflichtete. Ausschlaggebend für den Verbleib Klöklers in Nürnberg war die Tatsache, dass neben der Fachkompetenz vor allem die Kommunikation mit den Spielern eine seiner Stärken ist – womit er an den deutschsprachigen Raum gebunden ist. Während Weiler seine erfolgreiche Laufbahn fortsetzte, Anderlecht ins Viertelfinale der Europa League, zum Meistertitel und in die Champions League führte, musste Schwartz im März 2017 nach drei torlosen Niederlagen seinen Posten räumen, der Leiter des Nürnberger Nachwuchsleistungszentrums, Michael Köllner, übernahm das Amt.

Auch Manuel Klökler blieb dem Club zunächst treu, doch unmittelbar vor dem Saisonende wurde ihm mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert werden würde. Aber auch Rene Weilers Engagement in Belgien endete abrupt, nach nur sieben Ligaspielen und unter anderem einer Champions League-Partie in der Münchner Allianz-Arena war der „Meistertrainer“ schon wieder seinen Job los.

Aktuell ist Manuel Klökler viel unterwegs, beobachtet die Szene, verfolgt Bundesligaspiele und hält sich auf dem Laufenden. Denn trotz des überraschenden Endes nach nahezu drei Jahren bei einem der traditionsreichsten Clubs Deutschlands dominieren die positiven Eindrücke. Ein dichtes Netzwerk ist geknüpft, Besuche beim SC Freiburg und beim FC St. Pauli ließen beim A-Lizenz-Inhaber, der in der Rolle des Co-Trainers seine Position gefunden hat, keine Langeweile aufkommen, obwohl er derzeit eher den Status „Trainer im Wartestand“ hat.

Sein Ziel ist klar definiert: ein Engagement im deutschen Profibereich. Vielleicht ja auch wieder an der Seite von René Weiler.

Klöklers Trainerstationen

2001 – 2004: SC Konstanz-Wollmatingen – Spielertrainer

2004 – 2005: Grashopper Club Zürich – Co-Trainer U16

2006 – 2007: FC 03 Radolfzell – Trainer

2007 – 2011: FC Schaffhausen – Co-Trainer unter René Weiler (55 Spiele), Marco Schällibaum (36 Spiele), Fabian Müller (31 Spiele), Vlado Nogic (7 Spiele), Christian Stübi (1 Spiel)

2011 – 2013: FC Aarau – Co-Trainer/Konditionstrainer unter Rene Weiler (74 Spiele)

2014: FC Winterthur – Co-Trainer

2014 – 2017: 1.FC Nürnberg – Co-Trainer unter: René Weiler (60 Spiele), Alois Schwartz (25 Spiele), Michael Köllner (11 Spiele)