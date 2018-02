Eishockey Lukas Schulte für Lehrgang der Nachwuchs-Nationalmannschaft nominiert

Der 14-jährige Allensbacher Lukas Schulte, der für den EV Füssen das Tor hütet, wurde zu einem Lehrgang des U15-Nationalteams eingeladen.

Eishockey: Große Ehre für das Allensbacher Eishockeytalent Lukas Schulte: Der 14-Jährige wurde erstmals zu einem Lehrgang der U15-Nationalmannschaft eingeladen. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer rasanten Entwicklung. Schulte, der zunächst als Stürmer auf den Kufen unterwegs war, wechselte vor drei Jahren zwischen die Pfosten. In seinem damaligen Verein in Schwenningen machte er seine Sache so gut, dass bald erste Einsätze in der baden-württembergischen Auswahl folgten.

Im September vergangenen Jahres wagte Lukas Schulte den nächsten Schritt, nach Bayern, wo er in einer Gastfamilie lebt. Seit knapp vier Monaten hütet der 14-Jährige nun das Tor des EV Füssen, in der Schüler-Bundesliga C belegt die Mannschaft souverän den ersten Rang vor dem Schwenniger ERC und dem EV Ravensburg. Nachdem der Allensbacher bereits im November bei einem DEB-Lehrgang auf Abruf bereitstand, wird er nun Ende Februar im Bundesleistungszentrum Füssen sein ganz großes Ziel, einmal das Nationaltrikot zu tragen, erreichen.

„Ich war richtig happy, als ich im Januar die Einladung bekommen habe“, sagt der Achtklässler der Johann-Jakob-Herkomer-Schule stolz. Mit Recht, schließlich gehört er dann zu den sechs besten deutschen Torhüter seines Jahrgangs 2003.

Lukas Schulte im Video