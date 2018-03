Olympia Luca Mayer: Ein Segler bei Olympischen Winterspielen

Der Konstanzer Luca Mayer war mit dem Deutschen Olympischen Jugendlager als Zaungast in Pyeongchang dabei und sammelte wertvolle Erfahrungen. Sein Ziel ist es aber, selbst einmal bei Olympischen Sommerspielen an den Start zu gehen

Ein Segler bei den Olympischen Winterspielen – eigentlich hätte sich Luca Mayer in Pyeongchang ähnlich artfremd vorkommen müssen wie ein Tropen-Papagei in einer Pinguin-Kolonie. Für den 17-jährigen Leistungssegler der olympischen Laserklasse und Mitglied des Konstanzer Yacht Clubs waren die Spiele in Südkorea dennoch ein großartiges Erlebnis. Natürlich nicht als aktiver Sportler, sondern als Teilnehmer des Deutschen Olympischen Jugendlagers. „Das war einzigartig. Die ganze Welt hat sich in diesen zwei Wochen auf ein Ereignis fokussiert – und ich war mittendrin“, erzählt der Konstanzer Schüler, der zusammen mit 40 weiteren Nachwuchssportlern das sportliche Großereignis in Südkorea hautnah miterleben durfte.

Besonders beeindruckend waren für die jungen Sportler die Treffen mit den Olympioniken. „Wenn die erfolgreich waren, dann haben die im Deutschen Haus richtig Partystimmung gemacht“, erzählt Luca Mayer, der einmal sogar auf Tuchfühlung zu Eric Frenzel gehen und sich Tipps vom Doppel-Olympiasieger in Sachen Langlauf holen konnte. „Ich bin zwar nur Hobby-Wintersportler“, erzählt der Konstanzer Segler, „Athleten zu treffen, die auf diesem hohen Niveau sind, war aber unglaublich spannend.“ Und auch das Treffen mit Frank-Walter Steinmeier hat bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen. „Der Bundespräsident war mit seiner Frau bei uns, aber ohne Presse“, berichtet Luca Mayer. „Deshalb war er wohl auch unglaublich locker und hat nicht nur einen Pflichttermin erfüllt, sondern sich richtig Zeit genommen für uns“, lobt der olympische Zaungast das deutsche Staatsoberhaupt.

Und auch von den Menschen in Südkorea war Luca Mayer begeistert. „Unglaublich, wie ruhig es da in der U-Bahn zugeht. Die Leute sind sehr diszipliniert und alle total freundlich“, sagt der Konstanzer, der das olympische Flair unbedingt noch einmal erleben will. Aber nicht nur als Besucher. Irgendwann will sich Luca Mayer den großen Lebenstraum erfüllen und bei Olympischen Spielen als Sportler dabei sein. Natürlich nicht bei Winterspielen, sondern als Segler. „Ich war schon bei Weltmeisterschaften am Start. Das ist großartig“, sagt Mayer, „aber Olympische Spiele sind noch eine Nummer größer, etwas Einzigartiges. Ich werde alles dafür geben, um dabei sein zu können.“

Das Jugendlager

Das Deutsche Olympische Jugendlager unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) wird abwechselnd unter der Federführung der Deutschen Sportjugend (DSJ) und der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) anlässlich der jeweiligen Sommer- und Winterspiele organisiert. Es richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren. Erfolgreiche und sozial engagierte Sportler im Nachwuchsbereich bekommen die Chance, die olympische Atmosphäre hautnah zu erfahren.