Leichtathletik Lisa Kramer holt Gold im Glaspalast

Die Überlinger Leichtathletin Lisa Kramer sichert sich bei den Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen den Titel im Dreisprung. Silber gibt es für Luzia Herzig vom TV Engen im Stabhochsprung

Leichtathletik: Die 17-jährige Lisa Kramer wurde in Sindelfingen souverän Süddeutsche Meisterin im Dreisprung. Mit 11,88m gewann sie mit 65 Zentimetern Vorsprung die Goldmedaille. Mit der Siegesweite im zweiten Sprung beherrschte die badische Rekordhalterin den ganzen Wettkampf. In fünf Versuchen, von denen sie zwei leicht übertrat, zeigte sie technisch sehr gute Leistungen. Mit ihrer bisherigen Bestleistung von 11,97m liegt die Kaderathletin auf Platz drei der aktuellen Deutschen Bestenliste, nur drei Zentimeter hinter den beiden Führenden.

Luzia Herzig sicherte sich im Stabhochsprung bei den Aktiven, bei dem einige Favoriten nicht am Start waren, die Silbermedaille. Die Engenerin hatte sich einiges vorgenommen und wollte ihre Bestleistung angreifen. Im Einspringen sah es auch sehr gut aus, sie musste sich aber noch mit übersprungenen 3,80m zufriedengeben. Als sie auf einen härteren Stab umstieg, zeigte sie dadurch noch einige Unsicherheiten. Dennoch freute sie sich über die verdiente Silbermedaille. Über 60m Hürden erreichte sie nach 9,34s das Ziel.

Sabrina Strötzel (U18) vom TV Engen startete ebenfalls über 60m Hürden. Sie verbesserte sich auf 9,44s, verfehlte aber den Endlauf um zwei Zehntelsekunden. Im Weitsprung lief es mit 4,94m noch nicht rund. In der 4x200m-Staffel erreichten Magdalena Meßmer, Sabrina Strötzel, Hanna Komin und Maren Singer den zwölften Platz in 1:55,08min. Katja Schwab (TG Stockach) erreichte mit 8,90s im 60m Hürdenfinale den siebten Platz in der Frauenklasse. (her)