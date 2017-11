Fußball Linzgau-Derby vor toller Kulisse

Über 1000 Zuschauer verfolgten in der Geberit-Arena das Gipfeltreffen zwischen dem SC Pfullendorf und dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Fußball, Landesliga: Die Gäste zeigten im Derby zunächst Nerven, wie Stefan Bach, Spielertrainer des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler einräumt: „Da hätte der SC Pfullendorf in Führung gehen können. Erst nach unserem Führungstreffer kamen wir besser ins Spiel und ließen weniger zu.“ Aber genau dieser Führungstreffer war es, der sein Gegenüber, Marco Konrad, wurmt: „Die Gäste kamen zu keinem einzigen Torschuss. Ein verunglückter Rückpass führte zum Gegentor.“

Und obwohl das Match nach dem unabsichtlichen Gastgeschenk eher einseitig verlief, zeigten sich beide Trainer mit dem 1:1 zufrieden. „Vom Spielverlauf her kann ich mit dem Punkt leben. Aber mit Blick auf die Spielanteile haben wir zwei Punkte verschenkt“, fasst Konrad zusammen und hat dabei vor allem den späten Ausgleich und die Tatsache, dass seine Elf am Ende nur zu neunt war, im Auge. „In der Hinrunde haben wir gegen Walbertsweiler noch verloren, jetzt einen Punkt geholt. Wir sind also schon einen Schritt weiter“, fasst Konrad das erste Rückrundenspiel wohl mit leichter Ironie zusammen. Stefan Bach ist auf jeden Fall mit der Ausbeute von vier Punkten aus den beiden Spielen gegen den einst übermächtigen Nachbarn hochzufrieden: „Wir haben bewiesen, dass nicht mehr viel fehlt zu diesem Niveau, dass wir fast auf Augenhöhe sind.“ Mit nun schon 36 Punkten auf dem Konto kann man beim FV beruhigt in Richtung Winterpause blicken.

Marco Konrad hingegen will zuvor noch ganz gerne die Tabellenführung zurückerobern. Denn was man eigentlich von der SpVgg F.A.L. erwartet hatte, nämlich die Punkteteilung im Gipfeltreffen zur Übernahme der Führungsposition zu nutzen, missriet der Spielvereinigung mit einer 1:2-Niederlage beim abstiegsgefährdeten Aufsteiger SV Oberschach gründlich. Dafür kletterte die Reserve des Oberliga-Spitzenreiters FC 08 Vilingen mit einem 7:0-Derbyerfolg über die DJK auf den Spitzenplatz.

Doch die Pfullendorfer haben nur einen Punkt weniger auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel weniger absolviert. In der kommenden Woche muss SCP-Trainer Konrad neben den Dauerausfällen auch noch auf die gelb-rot gesperrten Gruler und Marena verzichten. „Das tut natürlich schon weh, aber Jammern hilft nichts. Der Kader ist breit genug aufgestellt und jetzt bekommen eben andere Spieler ihre Chance“, bleibt der Ex-Profi gelassen und ergänzt: „Wir schauen nach vorne und machen das Beste daraus!“

Und das heißt: Das Ziel Meisterschaft und Aufstieg wird weiter angepeilt.