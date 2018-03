Frauenhandball Letztes Heimspiel für SV Allensbach II

Durch eine aus Allensbacher Sicht sehr unglückliche Spielplanterminierung bestreitet die Harter/Leenen-Truppe bereits vier Partien vor Saisonschluss ihr letztes Heimspiel gegen die HSG St. Leon/Reilingen

Handball-Oberliga, Frauen: SV Allensbach II – HSG St. Leon/Reilingen (Sonntag, 16.30 Uhr, Riesenberg-Sporthalle). – Nach dem Punktgewinn gegen Aufstiegsfavorit Pforzheim vergangenes Wochenende stehen die Gastgeberinnen auf Rang neun, und sie haben sich ein klein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Zeitgleich haben aber die derzeit hinter dem SVA platzierten Teams noch weniger Spiele bestritten, sodass der Kampf um die sicheren Nicht-Abstiegsplätze weiter anhält. Nach heutiger Rechnung, unter Betrachtung der Auf- und Abstiegssituation in der 3. Liga, reicht Platz zehn, um in der kommenden Saison Mitglied der Oberliga zu sein. Das ist Ziel des SVA II, und auch das der ersten Mannschaft. Hierzu meint der neue Vorstand des Handballsportmanagement Allensbach, Andreas Spiegel: „Für uns ist es wichtig, mit unserer zweiten Mannschaft einen Unterbau unserer Drittligamannschaft in der Oberliga zu haben. So besteht die Gelegenheit, jungen Spielerinnen auf hohem Niveau Erfahrungen und Spielzeiten zu geben.“

St. Leon/Reilingen steht mit vier Punkten Vorsprung vor dem SVA II auf Rang acht. Trainerin Babsi Harter: „Wir wissen, was uns erwartet: eine spielstarke und lauffreudige Mannschaft. Gegen sie müssen alle nochmals an ihre körperlichen Grenzen gehen, damit die Punkte sicher hier bleiben. Das wäre vor dem unglücklichen Restprogramm sehr wichtig. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Kollege Rainer Leenen ergänzt: „Das Hinspiel haben wir sehr unglücklich mit zwei Toren Unterschied verloren. Eine überaus strittige Schiedsrichterentscheidung im Zeitspiel gegen uns wurde mit dem Tor zum Endstand belohnt, anstatt des mehr als verdienten Ausgleichs. Das ist noch in den Köpfen unserer Mädels, das wollen sie vergessen machen.“ Verzichten müssen die Trainer auf Lisa Maier, die studienbedingt für drei Wochen im Ausland ist. (up)