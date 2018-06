Fußball Letzter Oberliga-Auftritt des Hegauer FV

Der frischgebackene Meister Hegauer FV tritt im letzten Saisonspiel am Samstag beim Tabellenzehnten FV Bellenberg an, ehe die Fußballerinnen in die Regionalliga aufsteigen.

Frauenfußball, Oberliga: FV Bellenberg – Hegauer FV (Samstag, 17 Uhr). – Mit dem Triple, das die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg, den Sieg im Südbadischen Vereinspokal und den Titelgewinn bei den Südbadischen Futsal-Hallenmeisterschaften umfasst, hat der Hegauer FV eine optimale sportliche Bilanz in der Saison 2017/18 hingelegt. Direkt im Anschluss an den Heimsieg gegen den TSV Neckarau wurde die Mannschaft von José Macias, Spielleiter der Oberliga beim Württembergischen Fußballverband, mit der Meisterschale geehrt.

Nach den Feierlichkeiten wurden zwei Trainingseinheiten angesetzt, um sich auf die letzte Oberliga-Begegnung in Bellenberg vorzubereiten. Die Hegauerinnen werden zum Abschluss auf jeden Fall nochmals gefordert. Der FV Bellenberg steht auf dem ersten Abstiegsplatz und könnte mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des TSV Neckarau noch den Klassenerhalt schaffen. In der Vorrunde gewann der Hegauer FV deutlich mit 6:0. Michael Rösch, Sportlicher Leiter: „Die Mannschaft möchte sich mit einem Sieg aus der Oberliga verabschieden und den Punkterekord der 2011er Meisterelf des Hegauer FV überbieten.“ Vor sieben Jahren hatte der HFV am Ende 57 Punkte auf dem Konto – aktuell sind es 56.

Nach dem Spiel am Samstag haben die Hegauerinnen nur drei Wochen Pause, denn Anfang Juli beginnt die Vorbereitung auf die Saison in der Regionalliga Süd. Die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen ist auf den 12. August angesetzt, der erste Regionalliga-Spieltag folgt eine Woche später am 19. August. Das Frauen Verbandsliga-Team des Hegauer FV spielt am Samstag um 17 Uhr in Engen gegen den punktgleichen PSV Freiburg. (roe)