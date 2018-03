Handball Leon Sieck hält Steißlinger Sieg fest

TuS Steißlingen gewinnt in Schwäbisch Gmünd nach starker zweiter Halbzeit Handball-Oberligapartie mit 32:27. Im Angriff überragt Maurice Wildöer mit 16 Treffern.

Handball, Oberliga

TSB Schwäb. Gmünd

TuS Steißlingen

27:32 (15:14)

Noch lange nach dem Schlusspfiff saßen die Steißlinger erschöpft, aber freudenstrahlend in der Großen Sporthalle und konnten ihr Glück noch immer nicht fassen. In einem Spiel auf gutem Niveau war ihnen beim 32:27 – sechs Punkte Vorsprung auf den TSB – in der zweiten Halbzeit eine Glanzleistung gelungen, die alles abverlangt hatte. „Das Spiel war unglaublich intensiv. Alle wussten, um was es geht, und als es in der Endphase darauf ankam, haben die Jungs alles reingeworfen. Diese Willensleistung nötigt mir den allergrößten Respekt ab“, war Trainer Jonathan Stich sehr zufrieden mit der Einstellung seiner Spieler.

Dabei kamen die Hegauer nicht gut ins Spiel. Die Defensive stand von Anfang an solide, Torhüter Leon Sieck deutete an, dass die Abwehr sich auf seinen starken Rückhalt verlassen könne. Einzig Mittelmann Aaron Fröhlich und Rechtsaußen Wolfgang Bächle waren schwer in den Griff zu bekommen. Nachdem Stich Fröhlich in Manndeckung nehmen ließ, schien der TuS stärker zu werden (12:10; 23. Minute). Technische Fehler und kleinere Undiszipliniertheiten verhinderten die Pausenführung. Steißlingen kam stark aus der Kabine, doch nach dem 19:16 (36.) hatte Schwäbisch Gmünd seine stärkste Phase. Allein den tollen Einzelaktionen von Maurice Wildöer, der sieben Tore bis zum 26:26 warf, war es zu verdanken, dass sich der TSB nicht entscheidend absetzen konnte. Die Schlussviertelstunde war der Grund für Steißlinger Stolz und Zufriedenheit. Egal ob per Siebenmeter, mit siebtem Feldspieler oder sechs gegen vier: Gmünd schaffte es nur noch einmal, Sieck zu überwinden und die Räume wurden klug für einfache Tore genutzt, zum verdienten, aber etwas zu hoch ausgefallenen Sieg. (fw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (beide Tor), Biedermann (2), Dreher, Euchner (1), M. Gaus (1), Klotz, F. Maier (2), S. Maier (1), Rothkirch (2), Lennart Sieck (4), Ströhle (3), Wangler, Wildöer (16/6). – Z: 500.