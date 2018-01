Handball Lehrstunde für TuS Steißlingen

Die Oberliga-Handballer aus dem Hegau waren beim Tabellensiebten TV Plochingen chancenlos und verloren mit 18:34

Handball, Oberliga

TV Plochingen

TuS Steißlingen

34:18 (18:9)

Nach dem zuletzt guten Auftritt gegen den TSV Deizisau ist der TuS Steißlingen auswärts unter die Räder gekommen und musste eine auch in der Höhe verdiente 18:34-Niederlage beim TV Plochingen einstecken. Die Gastgeber waren dabei den Hegauern in allen Belangen überlegen und führten den Aufsteiger teilweise vor. Am Ende stand das ernüchternde Ergebnis von 34:18 auf der Anzeigetafel, und so musste Steißlingen die erste Niederlage mit mehr als zehn Toren einstecken.

Schon im Vorfeld des Spiels gab es schlechte Nachrichten für die Gäste, so musste Kreisläufer Lennart Sieck nach einer im Training erlittenen Knieverletzung für das Spiel beim Tabellensiebten passen. Zudem war Linksaußen Timo Ströhle beruflich verhindert, dennoch konnte Trainer Jonathan Stich auf einen breiten Kader zurückgreifen, so war auch Neuzugang Patrick Euchner mit von der Partie.

Dabei fand der TuS gut ins Spiel und konnte in den ersten Minuten mithalten. Rechtsaußen Fabian Maier begann, wo er letzte Woche aufgehört hatte und versenkte gleich seine ersten beiden Würfe im gegnerischen Gehäuse. Doch die 2:1-Führung sollte für die Steißlinger die letzte des ganzen Abends sein, denn danach übernahmen die Hausherren das Kommando. Gegen die kompakte und aggressive 3:2:1-Abwehr fand Steißlingen nahezu kein Mittel und verrannte sich immer wieder in Einzelaktionen.

Nichtsdestotrotz hielt der TuS bis zum 5:3 (10.) noch Kontakt zu den Plochingern, dieser sollte dann aber auch bald abreißen. Angeführt von Johannes Hablizel und Marcel Rieger spielten die Gastgeber den Hegauern teilweise Knoten in die Füße, und insbesondere Hablizel war sowohl im Eins-gegen-eins als auch mit brandgefährlichen Schlagwürfen nicht in den Griff zu bekommen. So erhöhte der TVP mit einem 5:0-Lauf von 7:5 auf 12:5 (24.), da dem TuS weiterhin nichts im Angriff gelang. Bis zur Halbzeit baute Plochingen nach einer desaströsen Halbzeit aus Steißlinger Sicht den Abstand auf 18:9 aus.

So hätte Steißlingen bei diesem Halbzeitstand schon ein kleines Wunder gebraucht, um die Partie in fremder Halle noch umzubiegen. Trotz der bis dato schlechten Leistung wollten die Gäste sich im zweiten Durchgang nicht weiter abschießen lassen und dagegenhalten. Zwar erzielte Steißlingen auch gleich die ersten beiden Treffer nach der Halbzeit, doch Plochingen war weiterhin in allen Belangen überlegen. Die zuletzt noch gut funktionierende TuS-Abwehr offenbarte riesige Lücken und fand weiter kein Mittel gegen das schwungvolle Spiel der Hausherren.

Spiel nach 40 Minuten entschieden

Spätestens beim Stand von 24:12 nach knapp 40 Minuten war das Spiel entschieden, was insbesondere auch an der unterirdischen Angriffsleistung lag, da die Steißlinger selbst die seltenen freien Würfe nicht im Tor unterbrachte. So war es ein schwarzer Tag für den TuS, bei dem nahezu kein Spieler Normalform erreichte und Plochingen von Beginn an das Spiel dominierte. Am Ende musste Steißlingen sich mit 18:34 geschlagen geben und muss diese Niederlage schnellstmöglich vergessen.

Denn am kommenden Wochenende wartet der nächste dicke Brocken auf den TuS Steißlingen, wenn der Aufsteiger dort vor heimischen Publikum auf die SG H2Ku Herrenberg trifft, die mit 21:13 Punkten auf Rang sechs der Oberliga Baden-Württemberg steht. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (1), F. Maier (2), W. Gaus (2/1), M. Gaus, Dreher, Klotz, Biedermann, Storz, Euchner (5/2), Rothkirch (4), Wangler (3), Wildöer (1). – Z: 350.