Fußball Lauter Sieger in Sachen Ehrenamt

Lauter Sieger in Sachen Ehrenamt

Sechs Vereinsmitarbeiter des Fußball-Bezirks Bodensee waren in der engeren Auswahl bei der Aktion Ehrenamt des DFB

Fußball: Bezirkssieger 2017 der „Aktion Ehrenamt“ des Deutschen Fußball-Bundes wurde am Bodensee, wie bereits berichtet, Bülent Babür vom FC Anadolu Radolfzell. Wenngleich bei einem Wettbewerb immer nur einer der Erste sein kann, sollten sich auch die anderen von ihren Vereinen Gemeldeten als Sieger betrachten. Ein halbes Dutzend aus dem hiesigen Bezirk, die in der engeren Wahl waren, erhielten die Einladung des Südbadischen Fußballverbandes zu einem Dankeschön-Wochenende. Nachfolgend die Belohnten in alphabetischer Reihenfolge: