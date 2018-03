Leichtathletik Laßmann und Kresalek mit starken Leistungen

Im thüringischen Erfurt fanden im Steigerwaldstadion unter tief winterlichen Verhältnissen die Deutschen Seniorenmeisterschaften statt. Dort bewiesen einige Bezirksathleten im Wurf trotz Schneetreiben und Kälte ihr Können.

Jens Kresalek (M 40) vom PTSV Konstanz siegte im Speerwurf mit 52,41 Metern und holte zum vierten Mal hintereinander die Winterwurfmeisterschaft. „Betrachtet man die Rahmenbedingungen, bin ich mit der erreichten Weite ganz zufrieden. Nun gilt es, noch an der Form zu feilen, da am 23. März die Europameisterschaften in Madrid anstehen. Wenn ich auf das Ergebnis von Erfurt bei entsprechenden Bedingungen noch ein paar Meter drauflegen kann, werde ich in den Kampf um die Medaillen eingreifen“, sagte Kresalek nach dem Wettkampf.

Timo Laßmann (M 50) vom TuS Meersburg holte sich Silber mit einem starken Stoß auf 13,97m. Damit hielt er seine schärfsten Konkurrenten erfolgreich auf Distanz. Claudia Vollert (W 65) von der LG Radolfzell sicherte sich drei Medaillen. Im Kugelstoßen erreichte sie 9,08m und wurde damit Dritte, im Hammerwurf gelang ihr ein Wurf auf 26,26m (zweiter Platz) und im Diskuswurf wurde sie ebenfalls Zweite mit 23,26m. Im Speerwurf landete sie mit 19,43m auf Rang sechs. (her)