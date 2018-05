Segeln Langstrecken-Regatta Rund Um: Nächtliche Jagd nach dem Blauen Band

Knapp drei Wochen vor der „Rund Um“ sind schon 235 Boote für die anspruchsvolle Langstrecken-Regatta gemeldet

Segeln: Die 68. Auflage der Rund Um, wird wie immer beim Lindauer Segler-Club (LSC) gestartet. Gesegelt wird von Lindau über Romanshorn nach Konstanz, Überlingen und zurück nach Lindau. Das Startschiff wird wieder die „Hohentwiel“ sein.

Wer auf der knapp 100 Kilometer langen Strecke am besten abschneidet und das Blaue Band für den Sieger erhalten wird, hängt von vielen Faktoren ab. Sollte der Wind leicht bis mäßig wehen, haben die schnellen Katamarane der ersten Startgruppe aber sicher die besten Chancen auf den Sieg. Mit dabei ist wieder der Bregenzer Vorjahressieger Fritz Trippolt, der mit seinem Team auf der „Skinfit“ antritt. Ebenfalls an den Start gehen Ralph Schatz mit seiner „Orange Utan“ und fünf weitere Katamarane, die ebenfalls gute Siegchancen haben.

Mit dabei werden aber auch wieder etliche Fahrtensegler sein, die das Abenteuer einer anspruchsvollen Nachtregatta auf dem Bodensee erleben wollen. Traumhaft anzusehen sind auch in diesem Jahr wieder etliche Traditionsyachten, die an der Rund Um teilnehmen werden. Einen Tag vor dem Startschuss am Freitag, 1. Juni, war eigentlich ein Katamaran Match-Race vor Lindau geplant, das jetzt aber abgesagt werden musste. LSC-Vorstand Karl-Christian Bay: „Wir hatten gehofft, dass viele Teilnehmer aus der Schweiz kommen. Aber da ist der Donnerstag kein Feiertag, so dass wir leider immer mehr Absagen erhalten haben.“

Jetzt soll es ein Oldtimer-Rennen am Tag vor der Rund Um geben. An den Start gehen sollen dabei mindestens drei sogenannte 8m-R Yachten, die in diesem Jahr auch noch ihre Weltmeisterschaft vor Langenargen austragen werden. Die Traditionsyachten, wie beispielsweise die „Bayern 2“ des LSC, sind teilweise weit über 100 Jahre alt und ausgesprochen aufwändig zu segeln.

Wer kurzentschlossen noch an der Rund Um teilnehmen möchte, kann sein Boot übrigens bis Freitag, 1. Juni, um 14 Uhr beim Lindauer Segler-Club anmelden. Zuschauer können den Start entweder von Land aus in Lindau erleben, oder von einem der zahlreichen BSB-Schiffe, die den Start begleiten werden. Im Zelt des Lindauer Segler-Clubs können interessierte Besucher zudem via Live-Tracking sehen, wer bei der Rund Um vorne liegt.

Informationen Im Internet unter: http://www.lsc.de