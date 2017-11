Handball Krimi ohne Happy End für HSG Konstanz

Die A-Jugend der HSG Konstanz führt in Balingen bis kurz vor Schluss, muss sich dann aber doch mit 31:32 geschlagen geben

Handball, A-Jugend-Bundesliga

JSG Balingen-Weilst.

HSG Konstanz

32:31 (13:16)

Nach der hohen Niederlage in Göppingen zeigte sich die A-Jugend der HSG Konstanz wesentlich verbessert und hatte nach einer Sechs-Tore-Führung großes Pech. In einer ausgeglichenen Partie kam Balingen-Weilstetten 15 Sekunden vor dem Ende zum 32:31-Siegtreffer und machte damit in der Tabelle einen großen Sprung auf Platz drei. Die HSG muss sich dagegen in der ausgeglichenen Jugend-Bundesliga mit Rang sieben zufriedengeben.

Die Partie in Balingen begann heiß umkämpft, zunächst mit klaren Vorteilen auf Konstanzer Seite. Nach dem 1:4 (6.) zogen die Gäste über 4:9 (16.) sogar auf 7:13 (21.) davon. „Wir hätten es hier unter Dach und Fach bringen müssen“, sagte Trainer Christian Korb, doch es schlichen sich „Kleinigkeiten, die nicht mehr gepasst haben“, so der HSG-Coach weiter, in das HSG-Spiel ein. Die zweite Reihe konnte zu wenig Verantwortung übernehmen, während für den Druck vor allem Jonas Hadlich, Joel Mauch und Johnny Polis am Kreis zuständig waren. Darauf hatte sich Balingen immer besser eingestellt. Hinzu kam eine Umstellung im Angriff der Schwaben, die nach dem 13:16-Halbzeitstand beim 18:18 (35.) zum Remis kamen. Wenig später ging die JSG das erste Mal in Front, doch Konstanz hatte stets die passende Antwort parat. Nun war es ein Krimi.

Zielstrebig und druckvoll wurde der körperlich robuste JSG-Rückraum in Szene gesetzt, der mit leichten Treffern aus der Distanz erfolgreich war. In einer an Spannung kaum zu überbietenden Schlussphase hatten beide Teams mit großer Nervosität zu kämpfen. Schließlich waren es die Konstanzer, die einen folgenschweren Fehler mehr begingen und etwas unglücklich mit leeren Händen dastanden. Sechs Minuten vor dem Ende noch 30:29 in Front, gelang zweieinhalb Minuten vor Ultimo der Ausgleich zum 31:31. Dann kam Balingen zehn Sekunden vor dem Ende zum 32:31. Der letzte Wurf der HSG blieb im Block hängen. „Wir haben einen möglichen Sieg selbst vergeigt, den Sack nicht zugemacht. Ein Punkt für beide wäre gerecht gewesen“, sagte Korb. (joa)

HSG: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (4), Michelberger (2/1), Dahm (2), Hadlich (8/2), Kirschmann, Schamberger, Mauch (8/4), Küchler, Dierberger (3), Polis (4), Schmidt, Schlegel.