Handball Krimi mit Happy End für HSG Konstanz

Die A-Jugend der HSG Konstanz gewinnt nach einem verpatzten Start zum ersten Mal gegen die SG Pforzheim/Eutingen

Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

SG Pforzheim/Eut.

29:28 (16:15)

Wieder war das Duell Konstanz gegen Pforzheim ein Krimi. Werbung für den Handball. In einem hochklassigen und dramatischen Schlagabtausch setzte sich der Zweitliga-Nachwuchs im elften Duell mit dem Topteam aus Pforzheim das erste Mal überhaupt durch – und kletterte damit auf den dritten Platz. Dabei erwischten die Gastgeber einen rabenschwarzen Auftakt. Neun Minuten waren gespielt, als Pforzheim schon mit 7:1 führte. „Wir haben die ersten zehn Minuten komplett verschlafen“, echauffierte sich Trainer Thomas Zilm, der ankündigte: „Das wird Konsequenzen haben und Umstellungen nach sich ziehen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Start völlig in die Hose geht.“

Die Reaktion nach der Auszeit folgte jedoch. Über 5:7 (13.) kamen die Gelb-Blauen mit Macht zurück und hatten die Partie bald gedreht (10:9/19.). Die Chancenverwertung wurde besser und die Defensive um Torhüter Moritz Ebert war zeitweise kaum zu überwinden. Zilm: „Das, was Moritz gerade spielt, ist bockstark und uns ein gigantischer Rückhalt.“ Zwar verpasste es seine junge Mannschaft, nach der 16:12-Führung mit einem deutlicheren Vorsprung als einem knappen 16:15 in die Pause zu gehen, doch auch nach Wiederanpfiff präsentierte sich Konstanz in bestechender Form.

Mit einer ganz anderen Körpersprache als in den ersten Minuten, extrem hoher Geschwindigkeit und viel Spielwitz legte die HSG nach einem kurzen Einbruch (20:22/45.) gegen ebenfalls bärenstarke Gäste bald nach. Nun war es hochklassig, dramatisch und an Spannung kaum zu überbieten. Die HSG glich aus, Pforzheim konterte postwendend, ging aber beim 26:25 nach 53 Minuten das letzte Mal in Front. Johnny Polis, Joel Mauch und Jonas Hadlich bewahrten Nerven und stellten auf 29:28.

Als ein technischer Fehler Sekunden vor dem Ende die HSG fast noch einen Punkt gekostet hätte, krönte Torwart Ebert seine außergewöhnliche Leistung mit einer weiteren spektakulären Parade und hielt den Sieg fest. „Dieser Erfolg ist hoch einzuschätzen“, lobte denn auch Thomas Zilm, nachdem er tief durchgeatmet hatte. „Wir haben mit zwei Punkten gegen eine starke Mannschaft den Sieg von letzter Woche veredelt. So kann es weitergehen.“

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (3), Volz (4), Michelberger (3), Dahm (3), Hadlich (3), Kirschmann, Schamberger, Mauch (11/5), Küchler (1), Dierberger, Polis (1), Schlegel.