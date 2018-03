Boxen Kräftemessen gegen Boxer aus Italien

Deutsche Box-Auswahl ist am Freitag in Aach-Linz am Start. Der ländervergleich um den Admiral-Cup wartet mit spannenden Duellen auf.

Boxen: Der Ländervergleich zwischen Deutschland und Italien um den Admiral-Cup am Freitag um 19.30 Uhr in Aach-Linz wartet mit spannenden Begegnungen auf. Zur Vorbereitung derU-22-EM ab Ende März in Rumänien stehen Spitzenboxer aus dem Boxverband Baden-Württemberg (BVBW) sowie aus Hessen im Ring der Schlossgartenhalle. Mit Leichtgewichtler Kevin Kischenko aus Villingen-Schwenningen ist eine deutsche EM-Hoffnung in diesem Limit vertreten. Der Deutsche U-21-Meister soll die Fäuste mit dem Italiener Giuseppe Canonico kreuzen.

Im Halbweltergewicht bietet Deutschland unter anderem mit Kastriot Sopa den Europaspiele-Dritten von 2015 auf. Der erfahrene 64-Kilogramm-Kämpfer vom SV Heilbronn war schon zweimal Deutscher Elite-Meister und möchte 2018 einen weiteren Internationalen Titel holen. Er kämpft deshalb in Aach-Linz auch darum, für das diesjährige Chemiepokalturnier in Halle an der Saale nominiert zu werden. Für das seit DDR-Zeiten weltweit renommierte CPT in Halle hat sich neben Russland und USA erstmals wieder die führende Boxnation Kuba angesagt.

Um gegen solche Kaliber bestehen zu können, sind internationale Wettkämpfe wie der bevorstehende Admiral-Cup von besonderer Bedeutung. Sopas Gegner in Aach-Linz: Francesco Iozia. Der junge Sindelfinger Landesmeister Fidaim Brahimi möchte sich nach seiner Premiere bei Deutschen Meisterschaften und der Goldmedaille bei einem U-21-Turnier in Griechenland weitere Sporen auch in der internationalen Eliteklasse verdienen. In einem zweiten Kampf im Halbwelterlimit stellt er sich Francesco Maietta. Der Freiburger Landesmeister im Mittelgewicht bis 75 Kilogramm, Daniel Kornmeier, trifft auf Giovanni Sarchoto.

Da die grassierende Grippewelle die Planungen der Organisatoren um Oliver Vlcek, den BVBW-Sportdirektor aus Villingen-Schwenningen, und Pfullendorfs Box-Clubchef Jakob Gretz, erschwert hat, greifen die Macher des Admiral-Cups auch auf Topleute aus Hessen zurück: So trifft beispielsweise mit Oronzo Birardi der Deutsche U-19-Meister sowie Jugend-Europameister im Halbschwergewicht bis 81 Kilogramm auf Federico Antonaci. Und im Fliegengewicht bis 52 Kilogramm muss der Deutsche Vizemeister Omid Rahimi aus Hessen gegen Cristian Zara ran.

Dagegen boxt im Schwergewicht bis 91 Kilogramm wieder ein waschechter Baden-Württemberger: DM-Starter Nino Kolicic prüft voraussichtlich Davide Brito. Außerdem steht mit der geplanten Rückkehr des superschweren Ex-Weltmeisters Erik Pfeifer in den Ring in der Königsklasse mit über 91 Kilogramm Kampfgewicht ein weiterer boxsportlicher Leckerbissen auf dem Programm.