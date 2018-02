Handball Konstanzer Triumph in Helmlingen

Die HSG Konstanz II gewinnt in der Südbadenliga beim seit neun Spielen ungeschlagenen TuS Helmlingen knapp mit 25:24

Handball, Südbadenliga

TuS Helmlingen

HSG Konstanz II

24:25 (9:12)

Der seit neun Spielen ungeschlagene TuS Helmlingen hatte den besseren Start und führte nach zehn Minuten 4:3. Danach allerdings dominierten die Gäste, die vor allem mit ihrer starken Abwehr und dem guten Schlussmann Maximilian Wolf beeindruckten. Diese Trümpfe waren ursächlich für den Zwei-Tore-Vorsprung, der durch einen 3:0-Lauf zur 12:7-Führung wurde (25.). Durch die kompakte Defensive konnten die HSG-Talente zudem einige leichte Tore über die erste und zweite Welle erzielen. Im stehenden Angriff jedoch hatte Konstanz genauso seine liebe Mühe, sich gegen die nicht minder aggressive und gut arbeitende Helmlinger Deckung in Szene zu setzen wie dies auf der Gegenseite der Fall war.

In der zweiten Hälfte fehlten den Konstanzern diese leichten Treffer zusehends, weshalb es nie gelang, „endgültig den Deckel draufzumachen. Wir sind nicht mehr so ins Tempo gekommen“, meinte HSG-Trainer Matthias Stocker. Helmlingen kam so immer wieder auf zwei Tore heran, Konstanz zog wieder auf vier davon. Als Manuel Both nach 43 Zeigerumdrehungen schließlich auf 20:15 erhöhte, fehlten für Stocker nur ein bis zwei weitere Tore für die Vorentscheidung. Diese gelangen allerdings nicht, stattdessen drehten die Gastgeber nach dem 24:21 durch Joschua Braun noch einmal auf, verkürzten auf 24:25 und kamen für die letzten sechs Sekunden gar noch einmal in Ballbesitz. „Die Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, waren da“, atmete der Konstanzer Übungsleiter tief durch. „Aber wir haben insbesondere in den letzten drei Minuten zu viele freie Chancen liegen gelassen. Wir haben ein Topteam geschlagen, müssen jedoch locker bleiben. Unsere Schwankungen waren bisher einfach zu groß.“ In zwei Wochen muss die HSG Konstanz II in Sinzheim antreten, beim nächsten Spitzenteam. (joa)

HSG Konstanz II: Wolf, Gemeinhardt (Tor); Portmann (1), Oßwald (2), Oehler (1), Mack, Löffler (3/1), Maier-Hasselmann (3), Merz (1), Both (3), Braun (6/3), Wendel (5).