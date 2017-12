Regionalsport Konstanzer Rumpfteam besiegt TUSEM Essen mit 31:30 (17:14)

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz besiegen den dreifachen Deutschen Meister trotz großer Personalprobleme vor 1350 Zuschauern im letzten Heimspiel des Jahres.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – TUSEM Essen 31:30 (17:14).

An prominenten Gegnern mangelt es der HSG Konstanz seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga im vergangenen Sommer nun wahrlich nicht. Etliche Teams, die in den nun anderthalb Jahren ihre Visitenkarten am Schänzle abgegeben haben, hatten in jüngerer oder nicht mehr ganz so naher Vergangenheit im Oberhaus um Punkte gekämpft. Unter diesen großen Namen im deutschen Handball nimmt TUSEM Essen eine ganz besondere Rolle ein.



Dreimal wurde der Club aus der Ruhrpottmetropole Deutscher Meister (1986, 1987, 1989), dreimal Deutscher Pokalsieger (1988, 1991, 1992), und dreimal gewann der Turn- und Sportverein Essen-Margarethenhöhe, wie er mit vollem Namen heißt, den Europapokal (1989, 1994, 2005). Viele Jahrzehnte lang waren die Essener nicht aus der Bundesliga wegzudenken – und wie es sich für ein solches Kaliber gehört, brachten sie gleich einen Weltmeister mit an den Bodensee: Michael Hegemann, der 2007 mit dem DHB-Team den Titel im eigenen Land feierte.



Mit ihm hätte sich Paul Kaletsch wohl liebend gerne auf dem Parkett gemessen, doch der beste Konstanzer Torjäger saß in zivil neben der Bank, statt im Trikot auf dem Feld zu stehen. Probleme am bereits vor längerer Zeit operierten Knie zwangen ihn zum Zuschauen. Kaletsch und die anderen Ausfälle der HSG, Stefan Hanemann, Michael Oehler, Benjamin Schweda, Sebastian Bösing und Samuel Wendel, hätten fast alleine ein Team stellen können.



Ohne diese Sechs musste HSG-Trainer Daniel Eblen improvisieren – und dies tat er mit Erfolg. Im Tor stand Maximilian Wolf, da auch Konstantin Poltrum angeschlagen war, im Rückraum liefen Felix Gäßler und Felix Krüger auf. Als nach neun Minuten Chris Berchtenbreiter mit einem filigranen Heber vom Kreis das 6:4 erzielte, hatte Wolf mit zwei Paraden zur HSG-Führung beigetragen und der neue Rückraum mit drei Toren.



Eblen nutzte weiter die ganze Breite seines dezimierten Kaders und wechselte munter durch, ohne dass ein Bruch im Spiel zu erkennen gewesen wäre. Auch von einem vierminütigen Intermezzo, als Essen mit einem Treffer vorne lag, ließen sich die Gastgeber nicht aus dem Konzept bringen. Nun traf eben Maximilian Schwarz aus dem Rückraum – und in der Schlussphase der ersten Hälfte konnte die HSG auf gleich zwei Leit-Wölfe bauen. Der eine, Maximilian, stand im Kasten und kam vor der Pause auf starke neun Paraden, der andere, Tom, glänzte eingewechselt als cooler Siebenmeterschütze und aus dem Rückraum. Der Höhepunkt seines Schaffens war ein abgefangener Pass in den Schlusssekunden des ersten Abschnitts, den er mit einem Wurf aus 15 Metern zum 17:14-Pausenstand veredelte.



Direkt nach der Pause legte der ebenfalls bärenstarke Schwarz nach einer Wolf-Parade das 18:14 nach, ehe die Schiedsrichter Jan und Manuel Lier sich zum wiederholten Mal in dieser Saison den Unmut der HSG-Fans zuzogen. Zweimal hatten die in der Defensive ordentlich zupackenden Gäste Glück, dass es statt der Roten Karte nur eine Zwei-Minuten-Strafe gab. Die Konstanzer hielten tapfer dagegen, doch Essen kam Tor um Tor heran und glich beim 21:21 (47.) erstmals wieder aus.



Auf den Rängen herrschte weiter großartige Stimmung, die 1350 Zuschauer feuerten zwischenzeitlich ihre aufopferungsvoll kämpfende HSG im Stehen an. Sie wussten, jetzt kommt die entscheidende Phase. Das Spiel stand auf der Kippe. Hatten die Hausherren zuvor das Glück der Tüchtigen, so hatten sie nun bei zwei Lattenwürfen großes Pech – und schon lagen die zuvor sieben Spiele in Folge unbesiegten Essener wieder vorne (23:24/50.).



Bei den Konstanzern spielten sich derweil zwei Neuzugänge weiter ins Rampenlicht: Tom Wolf, (am Ende neun Tore) und Maximilian Schwarz (acht Treffer). Und Essen musste wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Im Gegensatz zu vergangenen Heimspielen machte die HSG dieses Mal im finalen Krimi keinen Fehler. Der eingewechselte Torhüter Konstantin Poltrum war 90 Sekunden vor Abpfiff bei einem freien Wurf zur Stelle – und vorne machten der überragende Schwarz mit dem 30:28 und anschließend Felix Klingler mit dem 31:29 den Deckel drauf.



Mehr als die Anschlusstreffer war für TUSEM Essen nicht drin. So belohnten sich die Konstanzer, die nun nicht mehr Letzter sind, für einen starken Auftritt mit dem dritten Heimsieg, während die Erfolgsserie der Gäste gerissen ist.



HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum, Herrmann (Tor); Schlaich, Riedel (1), T. Wolf (9/4), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler (2), Jud (5), J. Löffler, Berchtenbreiter (2), Schwarz (8), Klingler (2), Heil. – TUSEM Essen: Bliss, Mangold (Tor); Beyer (6), J. Ellwanger (3), Hegemann, L. Ellwanger (1), Roosna (1), Kintrup, Szczesny (7), Käßler (3), Ridder (2), Müller (4), Seidel, Skroblien (3/3), Zechel. – Z: 1350.