Rudern Konstanzer Oldies mit guten Platzierungen in Bled

Trio des RV Neptun überzeugt bei den "2017 World Rowing Masters" in Slowenien.

Rudern: Vermutlich kommt jeder Mensch irgendwann mal im Leben ins Rudern. Sagt man so, wenn es Schwierigkeiten gibt, und vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass die für dieses Sprichwort (un?)sinnstiftende Sportart Rudern eine ist, die nicht so einfach auszuüben ist. Sie erfordert Kraft in Armen und Beinen. Und Kondition. Und ausgeprägte körperliche Koordinationsfähigkeit. Und mentale Stärke. Soll heißen: Sie schont keinen, der sich ihr verschreibt, dafür bietet sie ihm eine Schulung aller wesentlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die das Leben so fordert. Kein Wunder also, dass Ruderer, die in jungen Jahren begonnen haben, oft bis ins hohe Alter dabei bleiben, ohne dass sie sich am Riemen reißen müssten.

Drei, für die das gilt, sind Mladenko Francetic, der überall nur als Mike bekannt ist, Herbert Rapp und Manfred Brand vom RV Neptun Konstanz. Rapp ist 59, Francetic 71 und Brand sogar 78 Jahre alt. Das Trio ist regelmäßig auf Bodensee und Rhein im Training und war zuletzt beim "2017 World Rowing Masters" im slowenischen Bled am Start, wo der Rudersport eine 125-jährige Tradition hat. Das Dabeisein ist wichtig, wenn auch nicht alles, gute Ergebnisse dürfen es denn schon auch sein. Das gelang den Konstanzern, die in verschiedenen Bootsklassen und mehreren Rennen unterwegs waren. Francetic und Rapp waren im Zweier ohne im Einsatz, dazu auch im Vierer ohne, mal mit Kollegen aus Kreuzlingen, mal mit Ruderern aus Bad Waldsee. Dabei holten sie mehrere Spitzenplätze. Manfred Brand, aus Hamm in Westfalen an den Bodensee gekommen, startete in Booten unter der Flagge "internationale Gemeinschaft".

Zu Hause am See gehen die Konstanzer Oldies alle zwei Tage ins Boot. "Es ist Hobby, es macht Spaß", sagt Mike Francetic, der aus dem kroatischen Rijeka stammt. Er rudert seit 53 Jahren, davon 40 für den RV Neptun, in den Anfängen gar als Sparringspartner von Peter Berger, dem Konstanzer Olympiasieger von München 1972. "Trainingseinheiten so um die 15, 16 Kilometer" werden absolviert – ganzjährig natürlich, also auch im Winter bei frostigen Temperaturen. Das hält Körper und Geist fit. Und ist hilfreich für die Planung. Nächstes Jahr findet die Europameisterschaft in München statt, da wollen die Konstanzer wieder im Boot sitzen. Für das "2018 World Rowing Masters" wird es eher nicht reichen. "Das steigt in Florida", berichtet Mike Francetic und lacht, "da bräuchte ich ja einen Sponsor."