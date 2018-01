Handball Konstanzer Handballer schwitzen für den Klassenerhalt

Die Spieler der HSG Konstanz sind in die intensive Vorbereitung gestartet. In der 2. Liga geht es dann am 10. Februar weiter

Handball, 2. Bundesliga: Seit Montag befindet sich Zweitligist HSG Konstanz nach einer kurzen Pause schon wieder in einer intensiven Vorbereitung mit täglichen Trainingseinheiten, oftmals sogar zwei am Tag. Dabei konnte Cheftrainer Daniel Eblen neben den zuletzt verletzten und angeschlagenen Paul Kaletsch, Mathias Riedel und Konstantin Poltrum nach halbjähriger Pause auch wieder Abwehrchef Michael Oehler begrüßen. Weiter im Ausstand sind jetzt nur noch Samuel Wendel und die beiden Langzeitverletzten Sebastian Bösing und Benjamin Schweda, für die die aktuelle Saison gelaufen ist.

Zum Auftakt hatte Daniel Eblen zu einer Laufeinheit gebeten, seitdem stehen Hallen-, Lauf-, Schwimm- und Crossfiteinheiten auf dem Programm. Aufgelockert wird das Vorbereitungsprogramm durch Mentaltraining, gemeinsames Bowling und einen Besuch der Bodenseetherme Konstanz. „Ich bin zufrieden, wie die Jungs aus der Pause zurückgekommen sind“, sagt der HSG-Coach, „das sah schon ganz gut aus.“ Nicht nur im athletischen Bereich möchte er Akzente setzen, auch an den Abläufen möchte er arbeiten, nachdem sich die Körper der Spieler zuletzt etwas erholen konnten. Außerdem soll im Individualtraining an den technischen Fertigkeiten und der in der in der Hinrunde weniger überzeugenden Deckung gefeilt werden.

Testen wird die HSG Konstanz ihren Leistungsstand in zwei Partien gegen Nationalliga-A-Klubs. Am Montag, 22. Januar, empfangen die Konstanzer um 19.15 Uhr Fortitudo Gossau in der Schänzle-Sporthalle und am 24. Januar ist die HSG um 19 Uhr in Endingen zu Gast. In der Liga geht es schließlich am 10. Februar mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf wieder los – der Auftakt in richtungsweisende Wochen. In den ersten fünf Partien spielt Konstanz neben dem Heimduell gegen die Rheinländer in Hildesheim sowie Eisenach und hat Saarlouis und Aue zu Gast – allesamt direkte Konkurrenten im lange noch nicht aufgegebenen Kampf um den Klassenerhalt.

Eblen ist sich angesichts des Aufwärtstrends zum Ende der Hinrunde sicher: „Die letzten Wochen vor der Pause können uns Mut geben. Egal gegen wen wir spielen und wie der Gegner heißt: Wir wollen auf Augenhöhe agieren, uns unsere Chance erarbeiten und dann die Punkte, wo immer es geht, krallen.“ Dabei setzt die HSG Konstanz auf das vorhandene Personal. Dazu Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz: „Natürlich haben wir die Augen offen und sehen uns um. Spieler, die uns auf Anhieb weiterhelfen würden und zugleich in unser Konzept und Teamgefüge passen, sind jedoch kaum zu bezahlen. Es muss alles passen, sonst macht eine Verpflichtung keinen Sinn.“