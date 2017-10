Drachenboot Konstanzer Drachenbootfahrer sammeln fleißig Titel

Konstanzer Drachenbootfahrer waren mit der Renngemeinschaft Neckardrachen aus Heilbronn bei der Deutschen Meisterschaft in Brandenburg erfolgreich und sammelten mehrere Titel.

Drachenboot: Bei der Deutschen Drachenbootmeisterschaft in Brandenburg an der Havel dominierte die Renngemeinschaft Neckardrachen aus Heilbronn beinahe alle Rennen. Das Team erkämpfte sich in harten Wettkämpfen im Groß- und Kleinboot in verschiedenen Altersklassen 22 von 27 Meistertiteln. Zu der Renngemeinschaft gehören auch Jessica und Nicole Böhme sowie Dirk Schröter vom Kanu-Club Konstanz. Die beiden Schwestern bereicherten die Mannschaft als Trommlerinnen und hielten das Boot im Takt, Dirk Schröter war als Paddler aktiv.

Da in der Altersklasse Ü40 die Altersbeschränkung nicht für die Trommler gilt, durfte Jessica Böhme das kleine Drachenboot im Mixed- und Männerteam unterstützen. In den Disziplinen 200m und 500m wurde Jessica Böhme viermal deutsche Meisterin. Auf der 2000-m-Strecke reichte es für den zweiten Platz. Nicole Böhme trommelte in der Altersklasse Premier im großen und kleinen Frauenboot und gewann mit ihrem Team alle Rennen. So konnte die Konstanzerin mit insgesamt fünf Meistertiteln nach Hause fahren. Dirk Schröter ging als Paddler in der Altersklasse Ü50 an den Start. Mit dem Mixedteam im großen Drachenboot siegte er in allen Disziplinen (200m, 500m und 2000m Paddeln) und nahm drei Meistertitel mit nach Hause.

Erst im nächsten Jahr stehen für die Konstanzer und die Neckardrachen wieder wichtige Wettkämpfe an. So haben sie sich mit den Erfolgen in Brandenburg für die Weltmeisterschaft im ungarischen Szeged qualifiziert.