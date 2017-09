Wassersport Konstanzer Drachen sammeln Gold in Venedig

Bei der Club-Weltmeisterschaft wussten die sieben Paddler vom Bodensee trotz schwieriger Umstände zu überzeugen.

Drachenboot: Bei der Drachenboot-Club-Weltmeisterschaft in Venedig kämpften die Teilnehmer aus aller Welt an ihrem Saisonhöhepunkt um die begehrten Titel. Das entpuppte sich jedoch als große Herausforderung. So hatten die Veranstalter nicht berücksichtigt, dass es auch im Hafenbecken Ebbe und Flut gibt, sodass die Sportler trotz weitem Anreiseweg eine erhebliche Zeitverzögerung hinnehmen mussten. Sandbänke auf der Rennstrecke und die Wassertiefe, die morgens gerade einmal 70 Zentimeter betrug, sorgten dafür, dass die sportliche Leistung allein nicht über Sieg oder Niederlage entschied. Für den Titel genauso entscheidend waren die Startbahn und der Zeitpunkt der Rennen, denn vor allem morgens und am späten Nachmittag gab es aufgrund der Sandbänke und der Ebbe schnelle und langsame Bahnen. Auch die mangelhafte hygienische Versorgung sorgte zeitweise für Verstimmung.

Unter den vielen Teilnehmern waren auch sieben Paddler vom Kanu-Club Konstanz, die in zwei unterschiedlichen Mannschaften an den Start gingen. Denise Stockbridge, Lisa Korn und Thomas Maier fuhren für die Renngemeinschaft Ruhrpottboot, während Jasmin Schlinker, Antje Böhme, Jessica Böhme und Nicole Böhme die Renngemeinschaft Neckardrachen unterstützten. Über 200, 500 und 2000 Meter kämpften die Konstanzer im Groß- und Kleinboot mit ihren Teams um jeden Zentimeter.

Jasmin Schlinker, Antje Böhme als Steuerfrau und Nicole Böhme an der Trommel wurden im Großboot mit den Neckardrachen auf der 500-Meter-Strecke in der Altersklasse Premier Frauen Weltmeister. Im gleichen Rennen landete das Ruhrpottboot mit Denise Stockbridge und Lisa Korn aufgrund eines Steuerfehlers auf dem fünften Rang. Antje, Nicole und Jasmin Böhme wurden außerdem auf der 2000-Meter-Strecke in derselben Altersklasse Weltmeister. Lisa Korn erkämpfte sich im Kleinboot außerdem Rang drei über 200 Meter.

Für Jessica Böhme als Trommlerin und Thomas Maier lief es in der Altersklasse 40+ ebenfalls sehr gut. Böhme wurde mit dem Team Neckardrachen auf der 2000-Meter-Strecke im großen Mixedboot Weltmeister. Maier sicherte sich auf der 500-Meter-Strecke im kleinen Männerboot Platz zwei, während die Mannschaft von Böhme in diesem Rennen abgeschlagen auf dem sechsten Platz landete. Auf der 200-Meter-Strecke im kleinen Mixedboot wendete sich das Blatt, die Neckardrachen mit Böhme wurden Vize-Weltmeister und verwiesen das Ruhrpottboot mit Maier auf Platz fünf.

Auch in weiteren Rennen erreichten die Konstanzer mit ihren Teams gute Platzierungen. Obwohl die Fairness nicht immer gegeben war, ließen sich die Sportler nicht entmutigen und konnten sogar kopfschüttelnd über die widrigen Bedingungen lachen.