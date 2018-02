Handball Konstanzer A-Jugend will in der Goldstadt glänzen

Konstanzer A-Jugend will in der Goldstadt glänzen

Nachwuchs der HSG Konstanz tritt am Sonntag im Duell Vierter gegen Dritter der A-Jugend-Bundesliga bei der SG Pforzheim/Eutingen an

Handball, A-Jugend-Bundesliga:SG Pforzheim/Eutingen – HSG Konstanz (Sonntag, 16 Uhr, Bertha-Benz-Halle). – Die A-Jugend der HSG Konstanz hat einen Lauf. Im neuen Jahr ist sie ungeschlagen und damit zweitbestes Rückrundenteam hinter dem Spitzenreiter, den Rhein-Neckar Löwen. Zuletzt wurden dabei stets hohe Siege gefeiert – und plötzlich steht der Zweitliga-Nachwuchs am Sonntag in Pforzheim vor einem Topspiel. Nur noch ein Punkt trennt die Gastgeber aus der Gold- und Schmuckstadt vom Herausforderer vom Bodensee vor dem Duell Dritter gegen Vierter.

An das Hinspiel Ende Oktober vergangenen Jahres haben die Konstanzer beste Erinnerungen. 29:28 gewann die HSG gegen das seit Jahren ganz oben mitspielende Team. Auch diese Saison durfte sich Pforzheim bis zum letzten Spieltag leise Hoffnungen auf Platz zwei und damit die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft machen. Nach der überraschenden 24:34-Niederlage in Zweibrücken ist dieser Traum jedoch jäh zerplatzt. Stattdessen befindet sich die SG wie die HSG und die halbe Liga im harten Kampf um einen Platz unter den Top sechs.

„Wir wissen, dass Pforzheim eine Reaktion zeigen möchte“, ist sich Trainer Christian Korb um die damit keinesfalls leichter gewordene Aufgabe bewusst. „Im Hinspiel haben sie uns in der Anfangsphase richtig den Schneid abgekauft“, erinnert er sich. „Erst eine Umstellung in der Abwehr brachte den Umschwung, der am Ende zu einem Sieg führte.“ Doch was macht dieHSG nach der Winterpause so erfolgreich? Christian Korb: „Wir profitieren in der Rückrunde von der immer besser werdenden Konstanz und von einem starken Selbstvertrauen.“ Selbstvertrauen, das man sich mit ausnahmslos starken Leistungen und überlegenen Siegen erarbeitet hat. Allerdings ist der nächste Gegner von einer anderen Kragenweite als die Kontrahenten zuletzt.

Noch fünf Spiele stehen für die HSG auf dem Programm, am Ende soll die erste direkte Bundesliga-Qualifikation stehen. Korb dazu: „Fünfmal konzentrieren, durchsetzen, dagegenhalten, eigenes Spiel gestalten. Jetzt sind wir so weit mit dem Team gekommen, alle 16 Mann fiebern der Schlussphase entgegen.“ Glücklicherweise verfügt er über ein in den vergangenen Wochen gereiftes Kollektiv, das über eine große Breite verfügt. Korb erwartet in Pforzheim kein gewöhnliches Aufeinandertreffen. „Die SG wird uns ihre Heimstärke und ihren Schlüssel zum Erfolg auflegen wollen“, weiß er. „Dafür sind wir bereit. Da kommt was Gutes auf beiden Seiten zu einem spannenden, offenen Spiel zusammen.“ Eine Überraschung in Nordbaden vorausgesetzt, könnte die HSG mit Siebenmeilenstiefeln weiter Richtung Saisonziel marschieren. (joa)