Handball Konstanzer A-Jugend kommt ohne Umweg ans Ziel

Der Handballnachwuchs der HSG Konstanz feiert einen Riesenerfolg. Nach dem 38:37-Zittersieg bei der JSG Echaz-Erms ist er als Tabellenfünfter direkt für die neue Bundesligasaison qualifiziert.

Handball, A-Jugend-Bundesliga:

JSG Echaz-Erms

HSG Konstanz

37:38 (17:21)

Die A-Jugend der HSG Konstanz konnte auch das letzte hochdramatische Spiel bei der JSG Echaz-Erms mit 38:37 für sich entscheiden und sich damit Platz fünf und die direkte Bundesliga-Qualifikation sichern. Damit mischt Konstanz auch 2018/19 erneut als eines der besten 48 Nachwuchsteams der Bundesrepublik in der Eliteklasse des deutschen Jugendhandballs mit.

Doch zuvor war großes Zittern und Bangen angesagt. Die Konstanzer waren hochmotiviert, nach zwei vergebenen Matchbällen endlich den Sack zuzumachen. Nach acht Minuten in Neuhausen/Erms dann jedoch die kalte Dusche: 7:3 für den Zusammenschluss der Drittligisten Pfullingen und Neuhausen/Erms. „Ich habe den Jungs klargemacht, dass wir viel aggressiver, dichter und intensiver zusammenstehen müssen“, sagte Trainer Thomas Zilm. Seine Worte fruchteten. Wenig später war alles wieder komplett offen – 12:12 (19.). Den 4:0-Lauf seiner Mannschaft krönte der starke Lars Michelberger mit dem Treffer zum 14:12. Wieder Michelberger sorgte schließlich sogar für das 18:13 (25.) für die Gelb-Blauen. Jetzt schien Konstanz wieder alle Trümpfe in der Hand zu halten.

Gegen Ende wurde es dann ruppiger, auch weil sich Echaz-Erms wieder zurückgekämpft und den 27:27-Ausgleich markiert hatte. Im Takt von wenigen Sekunden ging es nun hin und her, Konstanz setzte sich wieder auf vier Tore ab, doch die Metzinger Vorstädter ließen sich einfach nicht abschütteln.

Schließlich fand der Wahnsinn in den letzten zwei Minuten seinen Höhepunkt. Erst glich Echaz-Erms zum 37:37 aus, was Konstanz kurzzeitig in die beschwerliche Qualifikationsmühle beförderte. Dann traf Felix Fehrenbach zum 38:37 – die HSG war wieder in der Bundesliga. Als dann auch noch eine Balleroberung gelang und das Konstanzer Trainerteam 25 Sekunden vor Schluss die Auszeit nehmen konnte, deutete alles auf den erhofften letzten Sieg. Jonas Hadlich kam danach frei zum Wurf, doch der Keeper der Hausherren parierte. Noch 15 Sekunden blieben ihnen nun nach dem letzten Timeout für den finalen Angriff. Ein Remis und Konstanz wäre wieder raus aus der Bundesliga gewesen. Dass es dazu nicht kam, lag an HSG-Torwart Moritz Ebert. Zwei Sekunden vor Schluss riss er seine Arme hoch und wehrte den freien Wurf des JSG-Rechtsaußen ab. Der Rest war riesiger Jubel beim Zweitliga-Nachwuchs, der sich für eine phänomenale Spielzeit selbst belohnt hat. „Ein haarsträubendes Ende“, sagte Thomas Zilm. „Enger kann es nicht sein.“

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (4), Volz (8), Michelberger (6), Dahm, Hadlich (5), Schamberger, Mauch (10/7), Küchler (1), Dierberger, Wangler, Polis (4). – Z: 350.