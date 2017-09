Handball Konstantin Poltrum: "Die Erleichterung ist riesig"

Im Interview spricht Torhüter Konstantin Poltrum über den 30:25 (12:11)-Sieg seiner HSG Konstanz gegen den ThSV Eisenach.

Herr Poltrum, wie groß ist die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg?

Ich hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl. Nun sind die Erleichterung und Freude riesig. Wir haben auch nach den letzten Negativerlebnissen nur auf uns gesehen und gehofft, ein gutes Spiel zu machen und uns zu belohnen. Wir haben den Gegner nie richtig zur Entfaltung kommen lassen – das sind wir, darauf können wir aufbauen.

Was war der Schlüssel zum Sieg gegen einen Gegner mit großen Ambitionen?

Unser Kollektiv, der bedingungslose Kampf. Ich würde mir wünschen, dass wir nun daraus lernen und cleverer werden. Es hätte auch gegen Eisenach nach der Fünf-Tore-Führung nicht so eng sein müssen, wo der Gegner nochmals zum Ausgleich kommt. Und natürlich war die Abwehr entscheidend, wir sind nun mal eine Mannschaft, die über die Abwehr und den Verbund kommt – dann sind auch die Torhüter im Spiel.

Wie haben Sie die deprimierende Niederlage in Saarlouis am Freitag so schnell aus den Köpfen bekommen?

Paul Kaletsch hat es direkt nach dem Spiel so schön gesagt: Wir können den Kopf nun in den Sand stecken oder aufstehen, uns zusammenreißen und als Team zusammenstehen. Es wird in der zweiten Liga immer schwierige Phasen geben und es kann immer passieren, dass ein paar Spiele hintereinander schief gehen – das geht nicht nur uns so. Man muss sich immer bewusst machen, wie stark besetzt diese Liga ist, wie verrückt sie auch ist und dass man in solchen Phasen unbedingt Ruhe bewahren muss. Wir haben es in den eigenen Händen, wie wir das gestalten und müssen jedes Mal die Bereitschaft mitbringen, uns immer wieder aufs Neue reinzubeißen.

Schlechte Tage gibt es trotzdem, damit muss man umgehen. Wir sind uns des Privilegs, in dieser Liga spielen zu dürfen, bewusst und stolz darauf, dafür übernehmen wir alle noch eine Aufgabe mehr und gehen einen Schritt mehr.

19 Paraden, 43 Prozent abgewehrte Würfe. Gegen Eisenach wurden Sie zum Hexer und Matchwinner. Warum?

Es ist immer ein Geben und Nehmen zwischen Abwehr und Torwart. Man ist aufeinander angewiesen und muss füreinander arbeiten. Wenn etwa die Abwehr zu Beginn immer einen Schritt mehr macht, findet und kommt der Torhüter ins Spiel und hilft plötzlich seinen Vorderleuten. Ich weiß, was ich kann, aber zu solchen Werten muss alles passen. Da landen dann Würfe einfach mitten auf deinem Körper. Solche guten Tage muss man sich allerdings erarbeiten und sie erfordern eine gute Vorbereitung. Ich weiß, was die Schützen unter Druck machen und kann mir über diese Situationen Sicherheit holen.

Sind Sie nun in dieser Saison angekommen? Und wie blicken Sie jetzt nach dem erhofften Befreiungsschlag in die Zukunft?

Ich verfolge die Liga nun schon seit Jahren und muss sagen: Die 2. Bundesliga ist eine Wundertüte. 38 Spiele sind zu absolvieren und man kann eigentlich immer etwas holen. Man muss auf sich selbst sehen und wo man seine Punkte holen kann. Wir können es mit unserer Qualität selbst entscheiden. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir immer ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden.

Zur Person

Konstantin Poltrum spielt seit 2015 für die HSG Konstanz. Der Torhüter hatte am Sonntag großen Anteil am Coup gegen den Ex-Erstligisten ThSV Eisenach. Mit 19 Paraden, darunter zwei Siebenmeter, und 43 Prozent gehaltenen Würfen wurde er zum Hexer, Eisenacher Albtraum und Matchwinner. Der 23-Jährige studiert in Konstanz Biologie und Mathematik auf Lehramt. (joa)