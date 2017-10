Fußball Kommt es zum Dreikampf in der Fußball-Bezirksliga?

Die Trainer der Bezirksliga-Spitzenteams VfR Stockach und Hegauer FV haben auch noch den Verfolger Hattinger SV auf der Rechnung

Fußball, Bezirksliga: Nach einer kleineren Durststrecke von zwei Niederlagen in Folge gelang dem VfR Stockach, Tabellenführer der Bezirksliga Bodensee, beim 6:2-Schützenfest über den SC Gottmadingen-Bietingen ein beachtlicher Befreiungsschlag. VfR-Trainer Stefan Pröhl zeigt sich angesichts der geglückten Machtdemonstration hochzufrieden. „Das ist genau die Reaktion, die ich mir nicht nur erhofft, sondern auch erwartet hatte“, meint er. „Die letzten Spiele liefen einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten.“ Schlüssel zum Sieg war laut Pröhl dabei nicht nur die Feinjustierung an einigen Stellschrauben. „Mit Marius Henkel ist einer unserer besten Stürmer endlich wieder an Bord“, freut sich Pröhl. „Zusätzlich haben wir auch ein bisschen offensiver agiert, was sich für uns ausgezahlt hat.“

Doch auch der engste Verfolger, der Tabellenzweite Hegauer FV, konnte am Wochenende mit einem 5:0-Kantersieg über den FC Öhningen-Gaienhofen aufwarten und bleibt den Stockachern dicht auf den Fersen. „Das Vertrauen innerhalb des Teams ist langsam da“, berichtet der Hegauer Trainer Lars Kohler. „Wir haben dafür einfach ein paar Wochen gebraucht und hart an uns gearbeitet.“ Der deutliche Sieg gegen Öhningen-Gaienhofen ist für ihn sichtbares Resultat dieser Arbeit. „Der Gegner hat es uns 20, 25 Minuten lang sehr schwer gemacht. Aber wir haben nichts zugelassen“, analysiert Kohler. „Was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie sicher wir defensiv auch nach dem 3:0 oder 4:0 standen.“

Die taktischen Anpassungen des Trainers machen sich langsam aber sicher bezahlt. „Nach dem verlorenen Spiel gegen Stockach haben wir unser System ein bisschen umgestellt und haben mehr Kontrolle über das Spiel“, verrät Kohler. „Wir stehen zwar jetzt eigentlich defensiver, haben aber seitdem deutlich mehr Tore geschossen.“

Von einem einsamen Zweikampf, der sich an der Tabellenspitze abzeichnet, wollen beide Trainer nichts wissen. „Natürlich könnte es darauf hinauslaufen“, glaubt Stefan Pröhl, fügt jedoch an: „Man darf aber den Hattinger SV nicht abschreiben. Sie haben einen sehr erfahrenen Trainer und ich glaube, dass wir eventuell einen Dreikampf um die Spitze erleben werden.“

So sieht es auch Lars Kohler. „Der Hattinger SV ist zwar schwer in die Saison gekommen, spielt nun aber sehr ansprechenden Fußball“, hebt der HFV-Trainer hervor. „Es ist noch alles offen, denn in dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen.“

Die besten Karten im Aufstiegsrennen hat momentan jedoch zweifelsohne Kohlers Team. Mit einer gespielten Partie weniger, beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Stockach nur einen Punkt. „Wenn wir das zusätzliche Spiel gewinnen, liegen wir zwei Punkte vorne“, weiß Kohler um die Chance. Doch auch Stefan Pröhl gefällt es auf dem Platz an der Sonne gut. „Wir wollen, solange es geht, vorne bleiben“, verspricht er.