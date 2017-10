Fußball Kollektiver Totalausfall beim FC Hilzingen

Hilzingens Trainer Markus Schoch hadert nach der 2:9-Schlappe gegen den FC 08 Villingen II mit seiner Mannschaft

Fußball, Landesliga: Dass es für den Aufsteiger FC Hilzingen schwer werden würde, war allen Beteiligten schon vor der Runde klar. Dennoch hielt die Elf von Trainer Markus Schoch oft gut mit, musste sich aber letztlich zumeist knapp geschlagen geben. Die letzten beiden Spiele hingegen waren nicht gerade knapp. Gegen den SC Pfullendorf war schon nach 29 Minuten mit einem 0:3-Zwischenstand die Vorentscheidung gefallen und gegen den FC 08 Villingen II war nach 41 Minuten die Luft raus, die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt schon mit 5:0.

„Das war desaströs, definitiv ein kollektiver Totalausfall!“, fasst er enttäuscht die 2:9-Schlappe im Friedengrund zusammen. Schon nach vier Minuten fiel der erste Treffer, und Schoch ahnte schon, dass es eine Schlappe wie in Pfullendorf geben könnte – aber es kam noch schlimmer. „Das zog sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele: Frühe Gegentreffer und wir machen es den Gegnern auch zu einfach“, kritisiert Schoch. Er räumt zwar ein, dass Villingen gut aufgestellt war und auch ein starkes Spiel zeigte, dass seine Mannschaft aber mit 2:9 unterging, war schon ein herber Nackenschlag für den Coach.

„Ich muss jetzt meine Mannschaft erst einmal wieder aufrichten. Das ist momentan wichtiger als taktische Übungen!“, plant Schoch schon die Inhalte der Trainingswoche, denn am kommenden Wochenende steht ein wichtiges Match auf dem Programm. Der FC Hilzingen muss als Vorletzter beim Drittletzten, dem Aufsteiger SV Obereschach, antreten. „Wenn man gegen die nicht gewinnt, gegen wen dann?“, so Schoch, der eine klare Zielsetzung hat: Drei Punkte müssen her. Auch der Blick in die Verbandsliga lässt Böses erahnen. Da dort eine ganze Reihe von Abstiegskandidaten in die Landesliga-Staffel 3 kämen, ist ein verschärfter Abstieg in der Landesliga möglich. Schoch: „Das ist eine schwierige Situation – für die Mannschaft, für das Trainerteam und für den Verein.“

Nach den knappen Niederlagen findet Schoch allerdings auch einen positiven Ansatz in der 2:9-Schlappe: „Besser so eine Klatsche, dann aber auch wieder mal gewinnen, als mehrere knappe Niederlagen in Folge.“ Und vielleicht gibt das Debakel auch einen neuen Schub, da kein Spieler nach solch einem Spiel seine Leistung schönreden kann, da jedem klar sein dürfte, dass man zulegen muss, um in der Landesliga zu bestehen. Zudem bietet der kommende Spieltag die Chance, einen Sprung in der Tabelle zu machen, da die Hilzinger Konkurrenz vor schwereren Aufgaben steht.