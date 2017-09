Fußball Knoten soll platzen beim FC Hilzingen

Hilzingen empfängt am Samstag DJK Villingen und peilt den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Landesliga an

Fußball, Landesliga: FC Hilzingen – DJK Villingen (Samstag, 16 Uhr). – Zum Auftakt ließ der Aufsteiger aus dem Hegau mit einem durchaus beachtlichen 1:1 beim FC Löffingen aufhorchen. Doch seither gab es nichts Zählbares mehr, auch wenn drei der vier Niederlagen denkbar knapp mit einem Tor Differenz ausfielen. Die Gründe hat FC-Trainer Markus Schoch analysiert: „Gegen Walbertsweiler kann man zweifelsfrei verlieren, aber speziell gegen Dettingen und Salem mussten wir Lehrgeld zahlen, denn da waren wir jeweils nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Aber wir gerieten jeweils durch individuelle Fehler in Rückstand und konnten auf der anderen Seite unsere Chancen nicht nutzen.“

Ein weiterer Punkt, der den Aufsteiger derzeit belastet, sind vier Langzeitverletzte, die Schoch aktuell nicht zur Verfügung stehen und die in dem engen Kader kaum gleichwertig ersetzt werden können. „Personell sind wir am Anschlag“, sagt Schoch, „momentan kommt einfach viel zusammen“. Dennoch hat er den Eindruck, dass seine Elf landesligareif ist: „Die Spiele haben auch gezeigt, dass wir mithalten können, es fehlt einfach das Erfolgserlebnis, dass wir uns für unseren Aufwand mal belohnen.“ Die Stimmung sei gut, das Potenzial vorhanden, so der FC-Trainer.

Aber wie auch immer: Gegen die Villinger, die ebenfalls drei der bisher vier Spiele verloren haben, sollte auf eigenem Platz wieder etwas drin sein. „Es wäre wichtig, dass jetzt gegen Villingen der Knoten platzt“, hofft Schoch, der einen Gegner auf Augenhöhe erwartet.

Allerdings lohnt auch ein Blick auf den Hilzinger Kontrahenten: Die DJK Villingen spielte in der vergangenen Saison eine beeindruckende Rückrunde, zeigte als zur Winterpause abgeschlagen zurückliegender Abstiegskandidat eine hervorragende Moral und konnte auch durch starke körperliche Präsenz das fast aussichtslose Unternehmen „Klassenerhalt“ erfolgreich abschließen. Damals schien klar: Sollte die Mannschaft von Trainer Ralf Hellmer in der neuen Saison an diese Form anknüpfen können, dann würde sie mit dem Kampf um den Klassenerhalt nichts zu tun haben.

Jedoch zeigt der bisherige Saisonverlauf, dass die Villinger in der neuen Spielzeit nicht an die Verfassung der ersten Jahreshälfte 2017 herankommen können. Beim FC Hilzingen hofft man nun darauf, dass das schlummernde Potenzial in der DJK-Elf nicht gerade am kommenden Spieltag wieder geweckt wird.

