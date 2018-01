Handball Knifflige Heim-Aufgabe für SV Allensbach

Der SV Allensbach empfängt Ligaprimus SG BBM Bietigheim II und will sich für die Hinspielniederlage revanchieren.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – SG BBM Bietigheim II (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Nach einer spielfreien Woche steht für die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach das zweite Spiel im neuen Jahr an. In der heimischen Riesenberghalle wartet auf die Mannschaft von Teamchef Oliver Lebherz gegen den Tabellenführer SG Bietigheim II eine knifflige Aufgabe.

Dass die Bundesligareserve als Favorit in die Partie geht, wird durch einen Blick auf die Tabelle bestätigt. Die SG gewann neun ihrer zwölf Spiele und hat mit einem Schnitt von 30 Toren pro Partie den besten Angriff in der 3. Liga Süd. Für den Allensbacher Teamchef Oliver Lebherz genau der Punkt, an dem seine Mannschaft ansetzen muss. „Die Abwehr muss die Rückraumspielerinnen so in den Griff bekommen, dass die Achse über den Kreis nicht so funktioniert“, gibt Lebherz den defensiven Fahrplan vor.

Dass bei einer zweiten Mannschaft wie Bietigheim auch mal die eine oder andere Spielerin aus dem – am Wochenende zudem spielfreien – Bundesligateam auflaufen kann, hat der Allensbacher Teamchef ebenfalls auf dem Schirm. „Da ist es immer schwierig zu sagen, wer spielt und wer nicht, deswegen stellen wir uns auf die bestmögliche Mannschaft des Gegners ein.“

Günstig ist es da, dass der Allensbacher Kader vollständig ist. Zwar sind Julia Willauer und Hannah Person noch angeschlagen, aber für das wichtige Spiel einsatzfähig. Einzig auf der Trainerbank muss Lebherz auf seine Kollegin verzichten. Trainerin Sandra Reichmann wird die nächsten zwei Monate nicht an der Seitenlinie stehen, da sie eine bereits vor Übernahme des Traineramtes geplante Reise angetreten hat.

Trotz der Favoritenrolle der Gäste sieht Lebherz durchaus die Möglichkeit auf einen Punktgewinn, der SVA habe schließlich ein Heimspiel. In der Riesenberghalle sind die Allensbacherinnen bereits öfters zur Höchstform aufgelaufen und haben daheim nur das Auftaktspiel gegen Haunstetten verloren. Voraussetzung für einen Punktgewinn, der für die nur zwei Punkte hinter dem Tabellenzweiten Metzingen lauernden Allensbacherinnen wichtig wäre, ist laut Lebherz „eine konzentrierte und optimale Leistung“.

Diese ließ die Mannschaft vom Bodensee beim Rückrundenstart in Haunstetten noch vermissen, als Allensbach die Revanche für die Auftaktniederlage verpasste. Gegen die Reserve aus Bietigheim könnten die Allensbacherinnen nun die verpasste Chance auf Wiedergutmachung neu nutzen, und mit einem Sieg die 19:26-Hinspielpleite vergessen machen. Die Motivation ist jedenfalls vorhanden, denn trotz des negativen Rückrundenstarts gibt es „keine hängenden Köpfe“, versichert Teamchef Oliver Lebherz.