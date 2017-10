vor 2 Stunden SK Schwimmen Kleines Sparta-Team mit großer Leistung

Mit nur neun Teilnehmern ging der SK Sparta Konstanz beim IABS-Schülertag in Singen an den Start. Als Highlight des Wettkampfes entwickelte sich für die Konstanzer die 4x50m Freistilstaffel, die sich in der Besetzung Mathilda Briechle, Jannis Trage, Ole Oswald und Luca Uhlemann (alle Jg. 2007) ein spannendes Rennen lieferte und am Ende mit der Gesamtzeit von 2:40, 97 min. Platz zwei erkämpfte