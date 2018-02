Fußball Klaus "Kuki" Kokoskas großer Tag

Zurückgeblättert: Vor 50 Jahren erzielte Klaus Kokoska vier Tore für den FC Konstanz beim 6:5-Sieg gegen den FC Singen 04. Ein Spiel, das der 77-Jährige nie vergessen wird

Fußball: In der Region Schwarzwald-Bodensee war in den 60er-Jahren bis hinein in die 70er die Rollenverteilung klar: Es dominierte der FC Singen 04, der zeitweise in Südbaden die Nummer 2 hinter dem Freiburger FC war, dem FC Konstanz blieb nur die Rolle des Kronprinzen, der den Platzhirsch allenfalls gelegentlich etwas ärgern konnte. Doch wenn die beiden Teams aufeinandertrafen, dann waren das zumeist umkämpfte Derbys vor stattlicher Zuschauerkulisse. Die Fans begleiteten ihre Mannschaft zum Teil per Fahrrad zu den Auswärtsspielen.

Im Februar 1968 stand wieder solch ein Duell auf dem Programm. DerFC Singen 04 reiste als Spitzenreiter der Schwarzwald-Bodenseeliga an, derFC Konstanz kämpfte um den Klassenerhalt. Kurz nach der Pause schien das Spiel den erwarteten Verlauf zu nehmen, denn der Favorit vom Hohentwiel ließ sich vom schnellen 0:2 nicht irritieren, schaffte den Anschluss zum 1:2, dann wieder eine Zwei-Toreführung für den FCK, erneut der Anschluss. Und auch ein zwischenzeitliches 2:4 wurde weggesteckt: Hartmann kurz vor und nach der Pause sorgte für den Ausgleich, Obermeit brachte den Tabellenführer sogar in Führung. Doch die Konstanzer Offensive war zu diesem Zeitpunkt für Überraschungen gut, und das Spiel, das den 1600 Zuschauern im Bodenseestadion lange in Erinnerung bleiben sollte, war noch nicht zu Ende. Nun kam Klaus Kokoska, der bereits zwei Treffer erzielt hatte, so richtig in Schwung. Zwei weitere Kopfball-Treffer des beidfüßigen Stürmers sorgten schließlich für einen Konstanzer 6:5-Sieg in einem dramatischen Spiel.

Vier Tore in einem Derby, zwei Kopfballtore und ein Fallrückzieher – Klaus Kokoska, den alle nur „Kuki“ nennen, war, wie es heute heißen würde, „Man of the Match“. Im SÜDKURIER war am folgenden Montag zu lesen: „Der FC Konstanz steht und fällt, das sah man wieder einmal deutlich, mit der Laune von Kokoska. Von seiner Spielfreude profitierte die ganze Mannschaft. Es fielen Tore, weil Kokoska mutig stürmte und nicht kniff wie schon oft.“

50 Jahre später ist das Spiel bei dem gebürtigen Ostpreußen noch immer präsent. Und er muss schmunzeln, auf das „Kneifen“ angesprochen. „Na ja, das sah schon so aus, weil ich eben schlauer war. Damals gab es Abwehrspieler, die den Ball kaum trafen, dafür aber den Gegner. Dann habe ich mich ein wenig zurückgehalten.“ Doch er relativiert gleich und schlägt den Bogen zum aktuellen Fußball: „Das war aber eher Unbeholfenheit, kaum Absicht. Wenn einer zu schnell war, dann wurde der eben öfter getroffen. Aber da hat man sich die Hand gegeben anschließend, heute diskutieren die Spieler mit dem Schiedsrichter.“ Und spätestens in der „dritten Halbzeit“, bei einem Getränk im Clubheim, war die Sache vergessen.

Solch ein Gespräch nach dem Abpfiff führte Kokoska auch einst nach Konstanz. Als Kind musste er mit seiner Familie aus Ostpreußen flüchten, kam über Friedberg nach Schleswig-Holstein, zeitweise auch nach Dänemark. Schule und Straßenfußball prägten seine Kindheit, an die er sich durchaus gerne zurückerinnert. Als 19-Jähriger fiel er dann einem Scout des FC St. Pauli auf, und da beim Kiezclub der etablierte Mittelstürmer verletzt war, ging das ganz schnell. „Ich wollte ja eigentlich gar nicht!“, erinnert er sich an seinen ersten Schritt in den Profifußball. Doch als die Stammkräfte wieder gesund waren, hieß es für die Jungen: Zurück auf die Bank! Eine Rolle, mit der sich der Vollblutstürmer nicht anfreunden wollte. Ein Ex-Trainer, der in der Zwischenzeit in Kempten tätig war, lockte ihn dann in den Süden. Und von Kempten ging es zum FV Ebingen in die Schwarzwald-Bodenseeliga. Nach einem 5:0-Sieg über Konstanz sprach ihn ein FCK-Spieler an, und bereits beim nächsten Aufeinandertreffen zwischen Konstanz und Ebingen trug Kokoska das FCK-Trikot, diesmal siegte Konstanz 5:0. Beim FCK war er zunächst einer der wenigen Legionäre, Eigengewächse wie Klaus Böhm und Lutz Grüneberg, aber auch aus der A-Jugend gekommene Talente wie Volker Klökler und Alfred Deiringer prägten das Gesicht der Mannschaft.

Das 6:5 gegen Konstanz war der Beginn einer Singener Niederlagenserie, der FC musste die Tabellenspitze schon bald abgeben. Dem FC Konstanz half der Sieg auch nicht. Er stieg ab. Doch ein Jahr später gelang mit der beachtlichen Bilanz von 110:18 Toren die Rückkehr in die Schwarzwald-Bodenseeliga.

Und obwohl es reichlich Angebote gab, blieb Kokoska in Konstanz. Zunächst beim FCK, wo er zum erfolgreichsten Torjäger des Clubs in der Schwarzwald-Bodenseeliga wurde, danach aber auch bei der DJK Konstanz in der Oberliga. Beim FC Kreuzlingen ließ das Konstanzer Fußballidol seine sportliche Laufbahn ausklingen.

Das Spiel

Tore: 1:0 (3.) Kokoska, 2:0 (4.) Kaiser, Kopfball, 2:1 (19.) Denzel nach Obermeit-Pass, 3:1 (20.) Kokoska mit Fallrückzieher aus 13 m, 3:2 (23.) Obermeit, 4:2 (31.) Kaiser aus der Drehung, 4:3 (38.) Hartmann, 4:4 (48.) Hartmann, 4:5 (69.) Obermeit, der ein Zögern von Falkenstein ausnutzt, 5:5 (72.) Kokoska, Kopfball, 6:5 (72.) Kokoska, Kopfball.

FC Konstanz: Bader, Grüneberg, Falkenstein, Horwath (87. Jöhle), Burbach, Volker Klökler, Jantschik, Kokoska, Kaiser, Dieter Klökler, Pino.

FC Singen 04: Görigk, Scheufele, Kästle, Unterberg, Marquardt, Denzel, Rumpff, Schuler, Obermeit, Hartmann, Binsel (54. Kürbis).

Das Regionalsportgeschehen im Februar – vor 10, 25 und 50 Jahren

Februar 2008

Mit Trainer Michael Feichtenbeiner und Rückkehrer Markus Knackmuß sowie den Leistungsträgern Ralf Hermanutz, Marco Konrad, Marco Calamita, Johannes Flum und Neno Rogosic geht der SC Pfullendorf nach einer eher durchwachsenen Hinrunde die Vorbereitung auf das Projekt „3. Liga“ an und bezieht ein Trainingslager im türkischen Side. Die zweite Mannschaft des SCP hingegen, damals noch Verbandsligist, bereitet sich in Belek auf die Rückrunde vor. In der Winterpause der Regionalliga gibt es eine Reihe von damals recht unspektakulären Transfers: Beim VfB Stuttgart II wechselt Sven Ulreich zu den Profis, dafür rückt Sebastian Rudy von derA-Jugend auf. Und von den Amateuren des FC Bayern wechselt ein gewisser Mats Hummels nach Dortmund.

Ohne Superstar Roger Federer, immerhin aber mit dem damals aufstrebenden Stanislas Wawrinka tritt das Daviscup-Team der Schweiz in Kreuzlingen gegen Polen an. „Hopp Schwiiiz“-Rufe und Kuhglockengeläut tönen über die Grenze am Konstanzer Hafen. Und Grund zum Jubeln gibt es auch, obwohl nach der entscheidenden 3:0-Führung der Eidgenossen in jeglicher Hinsicht die Luft draußen ist und die beiden letzten Einzelmatches jeweils vorzeitig wegen Verletzung beendet werden.

Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga schlägt der VfB Friedrichshafen den SCC Berlin vor 3200 Zuschauern überraschend glatt mit 3:0. Der dritte Satz geht mit 25:10 an die Häfler, bei denen Trainer Stelian Moculescu vor allem mit der Annahme und dem Aufschlag zufrieden ist, ansonsten aber noch Luft nach oben sieht. Wenig später aber ist der Volleyball-Guru zufrieden. Nach dem 3:0-Sieg in der Champions-League gegen Dinamo Moskau lobt er seine Spieler: „Das war Volleyball vom Feinsten!“ Im Rückspiel zeigen die Häfler zwar nur in einem Satz ihr Niveau, doch die 1:3-Niederlage in Moskau reicht zum Einzug in das CL-Viertelfinale.

Nach 14 Jahren an der Spitze des Hegau-Bodensee-Turngaus stellt sich Peter Ruppert (Hilzingen) nicht mehr zur Wahl. Mit dem Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes wird Ruppert in den Funktionärs-Ruhestand entlassen.

Februar 1993

Der SC Pfullendorf tritt zu einem Testspiel beim Schweizer Nationalliga B-Team FC Winterthur an. Bei den Eidgenossen spielt ein gewisser Joachim Löw mit. Durch drei Bernhard-Tore siegen die Linzgauer 3:1. Den Winterthurer-Treffer steuert Axel Thoma, später für den FC Singen 04 im Einsatz, bei. Als es dann aber in der Oberliga wieder ernst wird, versagen die SCP-Stürmer. Gegen den Freiburger FC verliert die Goldmann-Elf zuhause mit 0:3 – Yardim und Karamehmedovic verschießen jeweils einen Strafstoß.

Im frisch renovierten Konstanzer Bodenseestadion findet ein Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga statt. Der amtierende deutsche Meister, der VfB Stuttgart, trifft in einem Testspiel auf den aktuellen Tabellenführer, den FC Bayern München mit Olaf Thon und Italien-Rückkehrer Lothar Matthäus. Auf den Trainerbänken: Bei den Schwaben der „Fast-Bundestrainer“ Christoph Daum, bei den Bayern der spätere DFB-Coach Erich Ribbeck. Den Münchner Führungstreffer durch Bruno Labbadia gleicht Maurizio Gaudino zwar vor 6000 Zuschauern bei eisigen Temperaturen aus, doch Schupp sorgt dann doch noch für den hochverdienten Siegtreffer der Münchner Bayern.

Fataler Fehler beim Box-Club Singen: Ralf Morgenthaler erhält ein Startverbot, da ein Sportarzt nach der vorgeschriebenen Untersuchung dies nicht korrekt im Startpass vermerkt und abgestempelt hat. So verliert Singen in der 2. Bundesliga beim Velberter BC mit 10:16. Damit ist der Singener Titeltraum geplatzt.

Februar 1968

Der Fall „Kleiner“ wirbelt in der regionalen Handballszene Staub auf. Der Deutsche Herbert Kleiner spielt für den Schweizer Club Pfadi Winterthur und für den FC Radolfzell. Während man in Radolfzell vom doppelten Engagement Kleiners weiß, zeigt man sich in Winterthur überrascht. Kleiner droht eine einjährige Sperre in Deutschland und den Radolfzellern Handballern der Abzug aller bisher erspielten Punkte, an denen Kleiner beteiligt war. Am Ende werden alle elf Spiele, die Kleiner für die Schweizer bestritten hat, mit 0:5 gewertet, sodass Pfadi aus der Nationalliga A absteigt. Glück hat dagegen der FC Radolfzell: Ende Februar entscheidet das Berufungsgericht des Südbadischen Handballverbandes, dass die Spielberechtigung zurecht bestanden hat und keine Punkte abgezogen werden

In der 2. Fußball-Amateurliga verdrängt Gailingen den FC Radolfzell von der Tabellenspitze. Der abstiegsgefährdete FC Konstanz schlägt den Tabellenführer der Schwarzwald-Bodensee-Liga, den FC Singen 04, in einem packenden Derby vor 1600 Zuschauern mit 6:5. Kein schöner Tag für Herold Görigk, damals Torhüter der Blau-Gelben, heute Ehrenpräsident des FC Singen 04. Vier Treffer, darunter ein Fallrückzieher und zwei Kopfballtreffer, steuert Klaus Kokoska (siehe „Kukis großer Tag“) bei. (jr)