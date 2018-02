Kampfsport Klasse Duelle bei der Seesys Fight Night in Konstanz

Ausrichter Budo Circle Konstanz holt drei DM-Titel im Kickboxen mit Lowkicks. Nicht nur der Promikampf begeistert am Samstag die Zuschauer in der Petershausener Halle.

Kampfsport: Am Samstagabend fand in der Petershausener Halle die 11. Seesys Fight Night des Budo Circle Konstanz statt. In der fast ausverkauften Halle wurde das Publikum mit herausragenden Kämpfen von Athleten aus der Region sowie erfahrenen Profikämpfer unterhalten. Zunächst zeigte die Jugendabteilung des Budo Circle Technik- und Selbstverteidigungselemente mit einem spektakulären Bruchtest zum Abschluss. Der Budo Circle spendete auch 2018 wieder einen Teil des Erlöses an das Projekt „pünktchen e.V. – Förderverein SPZ Konstanz“, sowie an Mc Donalds Kinderhaus in Tübingen. Jede Organisation bekommt 750 Euro. Durch den Abend führte der bewährte Ringsprecher und Hauptorganisator der Fight Night, Andreas Scherf. Charmant erklärte er dem Publikum Hintergründe und Regeln der verschiedenen Kampfsportarten. Die Konstanzer Dario Luna, Jakub Rzasa und Alen Markovic gewannen jeweils das Finale der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Kickboxen mit Lowkicks.

Jakub Rzasa und Simon Schildknecht schenkten sich nichts. Rzasa gewann durch K. o. in der zweiten Runde. Dario Luna und der Radolfzeller Asem Butt boten ein ehrgeiziges und hartes Duell. Letztlich setzte sich Dario Luna gegen seinen starken Gegner nach Punkten durch. Alen Markovic vom Champion Kampfkunst schlug seinen Kontrahenten aus Augsburg in der ersten Runde K. o. und wurde auch Deutscher Meister.

Michaela Pfetzer vom Budo Circle zeigte gegen ihre Gegnerin aus Bordeaux einen hochklassigen Boxkampf mit schönen Techniken auf hohem Niveau, den sie nach Punkten gewann. Auch der Boxkampf zwischen Gregory Dupuis McDonald (Budo Circle) und Thapa Manish aus Zürich bot viel Technik, schnelle Aktionen und ein niveauvolles Kampfsporterlebnis. Gregory gewann das Duell nach Punkten.

Der Europameistertitel im Pro Am Point Fighting wurde von Jannik Jacobs errungen, der einen spannenden und abwechslungsreichen Kampf mit Michael Haas zeigte. Den Leichtkontaktkampf um den Deutschen Meistertitel gewann Richard Brüsemann aus Dortmund gegen Kevin Albers. Sowohl im Kampf um die Europameisterschaft als auch im Leichtkontaktkampf zeigten die Athleten hohes Niveau.

Die Halle tobte beim Promiboxkampf zwischen Musti und Reiner Hübenthal. Beide boten nach dreimonatiger Vorbereitungszeit im ersten Duell ihres Lebens einen technisch starken Schlagabtausch. Reiner Hübenthal gewann, der Trainer des Gegners warf in der dritten Runde das Handtuch.

Der Profikampf Klasse A zwischen Jetmir Emruli (Budo Circle Konstanz) und Guy Hirachdine aus Bordeaux war spannend, hart und mit vielen Treffern auf beiden Seiten. Am Ende setzte sich Emruli durch.

Die Ringgirls aus dem Pole Dance Studio „move sensations“ in Konstanz zeigten atemberaubende Tanzvorführungen, faszinierten mit Eleganz und tänzerischem Können. Der Abend bot nicht nur eine Bühne für viele regionale Kämpfer, er brachte auch dem Budo Circle Konstanz viele Erfolge.