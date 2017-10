Volleyball Klarer Auftaktsieg für den TSV Mimmenhausen

In der 3. Volleyball-Liga siegen der TSV Mimmenhausen und der USC Konstanz, der TV Radolfzell verliert ersatzgeschwächt mit 0:3 gegen den Zweitligaabsteiger TSV G.A. Stuttgart.

TSV Mimmenhausen – SG U.N.S Rheinhessen 3:0 (25:15, 25:17, 25:16). – Ein souveräner Vizemeister siegt gegen einen überforderten Aufsteiger. Den ungefährdeten Dreisatz-Sieg (25:15, 25:27, 25:16) seiner Mannschaft freute Spielertrainer Christian Pampel. „Im Gegensatz zu den Spielen der letzten Saison haben wir konsequent durchgespielt und hatten diesmal keinen Einbruch“, so der ehemalige 212-fache Nationalspieler. Letzte Runde hatten die Mimmenhauser auch gegen schwächere Gegner unnötig viele Punkte und Sätze abgegeben. Davon diesmal keine Spur. Druckvolle Aufschläge ließen den Gegner oft keine geordneten Angriffe aufbauen. Gegen die TSV-Angriffe fanden die Gäste kein akkurates Mittel.

Auch nach der Auswechslung von Pampel gegen Kolja Hüther im dritten Satz spielten die hoch motivierten Gastgeber ihre Stärken bis zuletzt aus. Die zweite Mimmenhauser Erkenntnis zu Rundenbeginn ist, dass sich die neuen Spieler gut integriert haben. So wurde Ex-Juniorennationalspieler Jonas Hoffmann mit 18 Punkten Topscorer des Spiels, noch vor Pampel mit 16 Punkten.

TSV Mimmenhausen: Kasprzak, M. Diwersy, Ott, Lu. Diwersy, Hüther, Hoffmann, T. Diwersy, Le. Diwersy, Birkenberg, Streibl, Schrempp, Pampel.

Untersee Volleys Radolfzell – TSV G.A. Stuttgart 0:3 (18:25, 15:25, 14:25). – Gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga TSV G.A. Stuttgart waren die Volleyballer des TV Radolfzell chancenlos. Gegen technisch und körperlich überlegene Gäste fand das Heimteam nie zu seiner Normalform und verlor verdient mit 0:3. Die Ausfälle der Gastgeber erschwerten die Aufgabe, insgesamt standen Trainer Bonelli nur acht Akteure zur Verfügung. Trotzdem konnte das Team zu Beginn der Partie gut mithalten und das Geschehen ausgeglichen gestalten, bis sich unnötige Fehler einschlichen, so dass der Satz mit 25:18 an die Gäste ging. Auch im zweiten Durchgang gestaltete der USV die Partie ausgeglichen, doch dann legte die Gästesechs einen Zahn zu und gewann den Satz mit 25:15. Zum Schluss wollte der TV Radolfzell zumindest einen Satz an diesem Abend gewinnen, doch als zu übermächtig erwies sich der heutige Gegner, Satz und Spiel ging verdientermaßen an die stark aufspielenden Stuttgarter.

„Gegen einen starken Gegner hatten wir heute keine Chance. Der Fokus liegt auf den anderen Spielen und daran werden wir weiter sehr hart arbeiten“, so Trainer Antonio Bonelli direkt nach dem Spiel. MVP der Partie wurde Robin Baur, der den angeschlagenen Kapitän Andreas Bender mit einer ordentlichen Leistung vertrat. „Wir werden diese Niederlage richtig Einordnen und sofort versuchen, beim nächsten Spiel vieles besser umzusetzen", so Kapitän Bender. (ad)

TV Radolfzell: Baur, Bender, Hilgers, Prügel, A. Schoch, S. Schoch, Thumm, Weinert.

SV Fellbach II – USC Konstanz 2:3 (22:25; 25:21; 20:25; 25:21; 7:15). – Als die Konstanzer die Halle in Fellbach betraten, gab es schon vor dem Spiel eine erste Überraschung. U19-Weltmeister im Beachvolleyball und Spieler des Zweitliga-Teams des SV Fellbach, Marvin Klaas, machte sich für den Gastgeber warm. „Das hatten wir so nicht auf dem Schirm“ stellte Trainer Agron Jakupi fest.

Beim Start des Saisonspiels war der USC anfangs zu behäbig in der Annahme und konnte nicht das gewohnt sichere Angriffsspiel aufziehen. So lief der USC anfänglich den Fellbachern hinterher, doch gegen Ende des ersten Satzes stabilisierte sich die Annahme, und die eigenen Aufschläge fanden immer besser ihr Ziel, so dass der erste Satz mit 25:22 gewonnen wurde. Auch im zweiten Satz brachten die Fellbacher den Konstanzer Annahmeriegel mit starken Floataufschlägen in Bedrängnis, den daraus resultierenden Rückstand konnte der USC Konstanz trotz der eingewechselten Luca Weber und Daniel Berger nicht mehr drehen. „Da waren wir einfach nicht konzentriert genug“, resümierte Trainer Jakupi, der alles in allem aber sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war. Der dritte und vierte Satz waren dann Spiegelbilder der ersten Sätze. Da der USC im vierten Satz einige Chancen zum 3:1-Sieg nicht nutzen konnten, kam es im ersten Saisonspiel zum Tiebreak und zur zweiten Überraschung: Die Konstanzer lagen beim Seitenwechsel mit 8:1 uneinholbar vorne und machten kaum noch Fehler. Damit gelingt dem USC Konstanz direkt im ersten Spiel ein wichtiger Sieg für das Ziel Klassenerhalt. Jakupi war zwar zufrieden mit dem Ausgang des Spiels, findet aber auch: „Es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns“. (pr)

USC Konstanz: Sigmund, L. Weber, Berger, Weisigk, Kuhn, Kaltenmark, Engelmann, Scheller, Heckel, Rodler, Petry, Röhl.