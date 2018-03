Fußball Klare Sache für den FC 03 Radolfzell

FC 03 Radolfzell gewinnt das Verbandsliga-Derby gegen den FC Singen 04 vor 380 Zuschauern mit 4:0.

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

FC Singen 04

4:0 (1:0)

Die Verantwortlichen des FC 03 Radolfzell waren mit dem Ergebnis des Derbys sicherlich zufrieden. Auf den Rängen des Mettnau-Stadions dagegen hielt sich die Begeisterung angesichts des emotions- und ereignislosen Nachbarschaftsduells in Grenzen. So musste der gut leitende Schiedsrichter Michael Kempter keine einzige Karte ziehen. Da es zuletzt im Training der Blau-Gelben deutlich temperamentvoller zugegangen war, einige Singener da aneinandergeraten waren (wir berichteten), verzichtete FCS-Trainer Vice Barjasic auf vier seiner Spieler, so dass der stark abstiegsbedrohte Club keine verbandsligataugliche Formation auf den Platz hatte schicken können.

Und dennoch gab es zwei Szenen, durch die das Spiel durchaus einen anderen Verlauf hätte nehmen können. Die Radolfzeller kontrollierten von Beginn an das Spiel, kamen durch Stricker auch früh zu einer Chance. Doch in der sechsten Spielminute sahen viele der lediglich 380 Zuschauer den Ball nach einem Körner-Kopfball schon im Radolfzeller Tor. Der Ball sprang aber vom Innenpfosten in die Arme von FCR-Torhüter Andrea Hoxha. Leider verflachte das Match nach diesem vielversprechenden Auftakt, zu viel blieb Stückwerk und nicht jeder leichtfertige Fehlpass ließ sich auf den holprigen Rasen schieben. Die eher defensiv agierenden Gäste ließen vor dem eigenen Tor zwar wenig zu, doch in der 24. Minute konnten sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern, Rückkehrer Robin Niedhardt war zur Stelle und schob zum 1:0 ein. Bis zur Pause hatten die Platzherren noch mehrere Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen, doch es blieb bei der knappen Führung.

Vom Wiederanpfiff weg drosch Christian Jeske den Ball über das halbe Feld Richtung Radolfzeller Tor und hätte damit beinahe FCR-Torhüter Hoxha überrascht. Nur zwei Minuten später köpfte Denis Hoxha nach einem Freistoß auf das Gästetor – nicht sonderlich gefährlich, doch FCS-Keeper Wind ließ den Ball zum vorentscheidenden 2:0 durch die Finger gleiten. Gegen die nun zunehmend resignierenden Singener erhöhte der FC 03 Radolfzell bis zur 62. Spielminute durch zwei Kombinationen der beiden Angreifer Stricker und Niedhardt auf 4:0. Der FC 03 Radolfzell musste, der FC Singen 04 hingegen konnte nichts mehr tun, so dass die Partie bis zum Schlusspfiff vor sich hinplätscherte.

„Nach dem 3:0 war das Spiel gelaufen. Alles in allem war das ein verdienter Radolfzeller Sieg“, räumte Singens Trainer Vice Barjasic ein, der nun mit den Club-Verantwortlichen klären muss, wie es weitergehen soll. Mit dem in Radolfzell reduzierten Kader wird der Klassenerhalt allerdings nahezu unmöglich werden. Der Radolfzeller Coach Wolfgang Stolpa dagegen freute sich nicht nur über einen Zu-null-Heimsieg im Derby, sondern auch darüber, dass seine Mannschaft nun ein Polster auf die Abstiegszone hat.

FC 03 Radolfzell: A. Hoxha, Hepfer (69. Erdmann), Stricker (84. Ranzenberger), Niedhardt (73. Berisha), D. Hoxha, Galantai, Aichem, Wehrle (84. Da Silva Tomas), Krüger, Schmidt, Hlavacek. - FC Singen 04: Wind, Lang, J. Spahija, Notarpietro, Körner, Pierro (79. Alataki), Terzic, Jeske, L. Spahija, Xani, Gass (46. Barisic). – Tore: 1:0 (24.) Niedhardt, 2:0 (48.) D. Hoxha, 3:0 (54.) Stricker, 4:0 (62.) Niedhardt. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 380.