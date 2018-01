Frauenhandball Klare Niederlage für SV Allensbach nach gutem Start

Nachwuchs des SV Allensbach verliert in der A-Jugend-Bundesliga mit 23:34 gegen Gastgeber Borussia Dortmund

Handball, weibl. A-Jugend-Bundesliga

Borussia Dortmund

SV Allensbach

34:23 (13:15)

Als nach 30 Minuten das Signal zur Halbzeitpause ertönte, rieben sich die meisten Zuschauer in der Sporthalle Dortmund Wellinghofen recht verwundert die Augen. Die Dortmunder Fans, weil sie sicherlich nicht mit einer derart gut spielenden und aufopferungsvoll kämpfenden Mannschaft aus Südbaden gerechnet hatten. Die Anhänger des SVA dagegen staunten nicht schlecht über die Art und Weise, wie sich der Drittliga-Nachwuchs gegen favorisierte Dortmunder präsentierte.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Nach der frühen 2:0-Führung der Dortmunder kam der SVA besser ins Spiel, und die Achse Kim Espinosa/Anna Hautmann/Julia von Kampen sowie eine stark haltende Sophie Leenen im Tor sorgten für den nötigen Rückhalt. Spätestens beim 5:5 (13.) war das Spiel offen, und die Allensbacherinnen schafften es zwischenzeitlich sogar, sich auf bis zu vier Tore (9:13) abzusetzen. Allerdings kam der BVB bis zur Pause noch auf 13:15 heran.

Nach der Halbzeit zog der Dortmunder Bundesliga-Nachwuchs die Zügel an. Nach einem 4:0-Lauf stand es 17:15. Es war dann der jüngsten Allensbacherin, Carla Bickel auf Rechtsaußen, vorbehalten, den ersten SVA-Treffer der zweiten Halbzeit zum 17:16 zu erzielen. Bis zum 21:19 (41.) blieben die Gäste auf Tuchfühlung. Danach gelang den körperlich weitestgehend unterlegenen Allensbacher Spielerinnen bis zur 56. Minute nur noch ein Tor (30:20), sodass Dortmund deutlich mit 34:23 gewann. Müde, aber dennoch zufrieden, kehrte der Allensbacher Bus am frühen Sonntagmorgen um 4 Uhr wieder an den Bodensee zurück. (rl)

SV Allensbach: Di Prima, S. Leenen (Tor); Hautmann (2), Allgaier (2), Heinstadt (3), Koch , Scharff (1), Schmal (2/1), Lauth, Lohmüller (1), Schwarz (1), von Kampen (7/3), Espinosa (2), Bickel (2).