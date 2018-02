Handball Kenzinger Wundertüte

Am Samstag möchte die Zweitliga-Reserve der HSG Konstanz in eigener Halle gegen Kenzingen die kleine Erfolgsserie fortsetzen

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – TB Kenzingen (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Auf einer kleinen Erfolgswelle reitet dieU-23-Mannschaft der HSG Konstanz im neuen Jahr. Drei von vier Begegnungen konnten erfolgreich gestaltet werden, die letzten beiden sogar bei vor der HSG platzierten Topteams. „Das war so nicht zu erwarten“, sagt Trainer Matthias Stocker zu den Siegen in Helmlingen und Sinzheim.

Doch die erfahrene Truppe aus dem Breisgau ist schwer ausrechenbar, konnte Muggensturm/Kuppenheim (24:23) und Spitzenreiter Hofweier (29:21) in die Knie zwingen, musste aber zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Auch das Hinspiel ist Stocker Warnung genug, als seine Equipe zwar schlussendlich mit 27:23 triumphierte, dabei aber lange um den Erfolg bangen musste. „Das war ein kompliziertes Spiel“, warnt Stocker. „Aber wenn man nun die Ergebnisse von Kenzingen in eigener Halle betrachtet, war unser Sieg durchaus wertvoll und nicht selbstverständlich.“

Seine junge Mannschaft rangiert zwar im Moment „nur“ auf Platz sechs, hat aber auch lediglich vier Zähler Rückstand auf den Spitzenplatz und drei auf den Relegationsrang. „Es ist alles sehr eng“, weiß der HSG-Coach und erklärt: „Deshalb waren die beiden Siege in Helmlingen und Sinzheim auch so wichtig, um den Anschluss zu halten.“ Denn abrücken möchte der B-Lizenzinhaber vom Saisonziel, unter die Top fünf zu kommen, auf keinen Fall.

Doch dazu muss die Konstanzer U 23 nun auch ihre Hausaufgabe gegen Kenzingen erledigen. Für den Ex-Zweitligaspieler stellt Kenzingen „eine unglaublich erfahrene Mannschaft“, gegen die seine U23 vor dem eigenen Publikum bestehen möchte. Konnte er zuletzt noch auf Spieler wie Michael Oehler, Fabian Maier-Haselmann und Maximilian Wolf aus dem Zweitliga-Team zurückgreifen, so muss nun künftig ohne Verstärkung von oben ausgekommen werden. Dafür stehen, da bis Saisonende keine Spielplanüberschneidungen mehr vorliegen, die Talente aus der Bundesliga-A-Jugend regelmäßig zur Verfügung. „Wir müssen jedes Spiel an unser Optimum kommen“, hebt Stocker hervor. „Gelingt uns das, können wir jeden Gegner der Liga schlagen, gelingt es uns nicht, können wir aber genauso gegen jeden verlieren.“ (joa)