Handball Keine Geschenke für HSG Konstanz

28:31-Niederlage für HSG Konstanz beim Dessau-Rosslauer HV 06. Am Ende fehlt es den Konstanzern vor allem an der Effektivität.

Handball, 2. Bundesliga: Dessau-Rosslauer HV - HSG Konstanz 31:28 (15:15)

Lange schien die HSG Konstanz auch in Dessau gut im Rennen, lag in der ersten Halbzeit sogar in Front, musste sich aufgrund nachlassender Effektivität am Ende aber 28:31 (15:15) in Sachsen-Anhalt geschlagen geben. Am Dienstag ist Konstanz in Hamm erneut auswärts gefordert.

„Das Beste, was wir machen können, ist gewinnen“, hatte HSG-Präsident Otto Eblen das Motto für die strapaziösen Reisen über Weihnachten vorgegeben. Beim Überraschungsteam der Saison, dem mit sechs Tschechen antretenden Dessau-Roßlauer HV, knüpfte seine Equipe dann auch sogleich nahtlos an die zuletzt starken Auftritte bei den Siegen gegen Dresden und Essen an. Wieder ohne Sechs und Toptorschütze Paul Kaletsch schüttelte die HSG ihre Anfangsnervosität bald ab und hatte in Max Wolf erneut einen Rückhalt, der gleich zwei freie Würfe parieren konnte. Vorne war Tom Wolf gewohnt sicher vom Siebenmeterpunkt und die Achse Mathias Riedel, Tim Jud und Max Schwarz funktionierte ebenfalls prächtig.

Vor allem Max Schwarz nutzte jede kleine Lücke im Dessauer Deckungsverbund und brachte es schon zur Pause auf vier Tore. Dessau hingegen suchte immer wieder die Eins-gegen-Eins-Duelle. Kein Wunder, bei Kraftpaketen wie dem tschechischen A-Nationalspieler Libor Hanisch am Kreis, der nach dem Ausgleich von Tom Wolf zum 6:6 (13.) antwortete. Max Schwarz traf jedoch wenig später zur ersten HSG-Führung: 9:8 (17.).

Danach bot sich sogar die Chance zur Zwei-Tore-Führung, doch Felix Klingler brachte den selbst eroberten Steal im Tempogegenstoß nicht am gut reagierenden Philip Ambrosius vorbei. Statt des 10:8 kam Dessau mit ganz viel Tempo selbst über den Gegenstoß zum 9:9, so auch zum 10:10 nach einem technischen Fehler der HSG.

Hätten sich die Gäste in dieser Phase etwas cleverer und effektiver gezeigt, sie hätten zur Pause führen können, ja eigentlich müssen. So kam jedoch Dessau zum 15:15 und die Gelb-Blauen aus Südbaden mit Beginn der zweiten Hälfte immer mehr in Bedrängnis. Dies, weil die Effektivität längst nicht an den ersten Teil von Durchgang eins heranreichte und auch die Fehler bei den Konstanzern deutlich zunahmen. Mathias Riedel konnte in Hälfte zwei nur noch in der Abwehr eingesetzt werden und trotzdem kämpfte sich das Eblen-Team auch nach einem Fünf-Tore-Rückstand (28:23/52.) wieder ran. Mit einer 5:1-Abwehr und Tom Wolf auf Halblinks verkürzte die HSG noch auf 27:29 und 28:30 – aber Dessau blieb ruhig. Und effektiv. Mit dem 31:28 eine halbe Minute vor Abpfiff war das zwischenzeitlich noch einmal richtig spannend gewordene Duell endgültig entschieden – für die Hausherren. Am Dienstag um 17 Uhr ist die HSG Konstanz nun beim ASV Hamm-Westfalen gefordert. Die letzten 1200 der 2600 Kilometer an den Weihnachtstagen.

Dessau-Roßlauer HV: Ambrosius, Döhler (Tor); Sohmann (4/3), Hanisch (3), Vanco (5), Pfeiffer (2), Pavlícek, Wasielewski (5), Zimmermann (2), Zahradnícek (4), Scheithauer (6), Strýc (1), Hanner, Sliwka, Schmidt, Hönicke (1). – HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Schlaich (3), Riedel (2), T. Wolf (6/6), Krüger (1), Maier-Hasselmann (2), Gäßler (1), Jud (3), Berchtenbreiter (2), Schwarz (4), Klingler (3), Heil (1). – Z: 1389.

Am Dienstag in Hamm

ASV Hamm-Westfalen – HSG Konstanz (Dienstag, 17 Uhr, Westpress-Arena). – Nach der Partie in Dessau wartet am 2. Feiertag eine weitere hohe Hürde auf die HSG Konstanz. Der Tabellenvierte ASV Hamm ist seit fünf Spielen ungeschlagen und eines der heimstärksten Teams der 2. Bundesliga. In eigener Halle wurden Topteams wie Erstligaabsteiger Balingen (39:28) und Bietigheim (35:19) aus der Halle gefegt. Besonders treffsicher bei den Westfalen sind neben dem letztjährigen Zweitliga-Toptorjäger Vyron Papadopoulos auch Christoph Neuhold und Julian Krieg. (joa)