Handball Karten für U20-Turnier in der Schänzlehalle zu gewinnen

Karten für U20-Turnier in der Schänzlehalle zu gewinnen

Vom 12. bis 14. Januar misst sich die deutsche U20-Nationalmannschaft beim Vierländer-Topnationen-Turnier in der Konstanzer Schänzlehalle mit Weltklassegegnern wie U21-Weltmeister Spanien, dem WM-Dritten Frankreich und Portugal. Nach dem Testspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft (Bild) im Sommer gegen Island ist die HSG Konstanz damit erneut Gastgeber für ein hochkarätiges Handball-Event. Der SÜDKURIER verlost jeweils zweimal zwei Tickets pro Turniertag, also insgesamt zwölf Karten. Für die Teilnahme genügt eine E-Mail bis Mittwoch, 12 Uhr, mit dem Betreff U20 unter Angabe des Namens und einer Telefonnummer an seesport@suedkurier.de Bild: Peter Pisa