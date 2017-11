Handball Karten für HSG Konstanz zu gewinnen

Wir verlosen fünfmal zwei Tickets für das Spiel gegen die SG BBM Bietigheim.

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Nicht einmal eine Woche nach der Partie beim HBW Balingen-Weilstetten empfängt die HSG Konstanz (im Bild Felix Klingler) am Freitag, 20 Uhr, den Tabellenzweiten der 2. Handball-Bundesliga zum heißen Schlagabtausch in der Schänzlehalle. Der SÜDKURIER verlost für das Spiel gegen die SG BBM Bietigheim fünfmal zwei Eintrittskarten. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail bis Donnerstag, 9. November, 12 Uhr, mit dem Betreff „Bietigheim“ an die Adresse seesport@suedkurier.de unter Angabe von Namen, Wohnort und Handynummer. Bild: Peter Pisa