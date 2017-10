Handball Kapitän Fabian Schlaich ist wieder an Bord

Linksaußen Fabian Schlaich feiert am Samstag gegen den Wilhelmshavener HV sein Comeback bei der HSG Konstanz.

Handball, 2. Bundesliga: 22. Oktober 2016, Nordfrost-Arena Wilhelmshaven. Die HSG Konstanz liegt mit neun Toren beim Ex-Erstligisten in Front, doch kurz vor Schluss fällt der Ausgleich der Gastgeber. Der Zweitliga-Aufsteiger vom Bodensee ist in einer nun verrückten Partie unter Druck, dann kommt HSG-Kapitän Fabian Schlaich angeflogen. Der letzte Wurf, fast aus dem Nullwinkel, macht den 27:26-Auswärtssieg klar. Ein irrer Schlusspunkt. Zum erneuten Aufeinandertreffen am Samstag, 20 Uhr, in der Schänzlehalle kehrt der Kapitän nach einer langen Verletzungspause nun zurück auf das Spielfeld, feiert sein Comeback nach über zwei Monaten.

Nach einem doppelten Bandscheibenvorfall gegen Ende der Vorbereitung im August konnte der Linksaußen, der vergangene Saison 133 Tore erzielte, in dieser Spielzeit noch kein einziges Spiel bestreiten. „Es war schon eine verdammt bescheidene Zeit“, blickt der 26-Jährige zurück und erklärt: „Wer mich kennt, weiß, dass ich den Ball in der Hand und die Jungs um mich herum brauche. Alleine Kraft- und Reha-Training machen zu müssen, ist kein Vergnügen.“ Umso bitter war die Verletzung, da sich der Leistungsträger und Führungsspieler in Bestform zeigte und im Vergleich zur letzten Spielzeit einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hatte, so die Einschätzung der Trainer, Fans und auch von Schlaich selbst, der enttäuscht feststellt: „Ich hatte viel im Bereich Antritt und Sprungkraft gearbeitet und gemerkt, dass ich einen Sprung nach vorne, gerade im Bereich Athletik, gemacht habe. Umso bitterer, dass dies nun verpufft ist.“

Unterkriegen lässt sich der als Kämpfernatur bekannte Leistungsträger aber nicht. „Ich werde umso intensiver daran arbeiten, diesen Schritt nach vorne jetzt zu machen“, sagt der seit 2013 in Konstanz unter Vertrag stehende gebürtige Balinger. Zunächst heißt es jedoch kleinere Brötchen zu backen, sich nach vier Wochen intensiven Trainings langsam zu alter Form zurückzukämpfen und wieder vollständig fit zu werden. Aber obwohl er „noch nicht bei 100 Prozent angekommen“ ist, freut er sich auf die Rückkehr auf das Spielfeld. Als „unangenehm“ beschreibt er die Zeit, als er Spiele nur am Liveticker oder von der Tribüne verfolgen konnte, ohne Chance, seinen Mannschaftskameraden helfen zu können. „Das war umso schwieriger, weil es schlecht für uns gelaufen ist“, so der Lehramtsstudent.

Gegen Wilhelmshaven am Samstag will er alles reinhauen, emotional und handballerisch an die Grenze gehen. „Dann wird das ein spannendes Spiel. Wenn wir bei 100 Prozent sind, können wir gegen jeden Gegner gewinnen“, weiß Schlaich, um im gleichen Atemzug vor dem Wilhelmshavener HV zu warnen: „Wir haben letzte Saison nicht nur bei der Aufholjagd gesehen, zu was der WHV imstande ist.“