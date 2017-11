Fußball Kampf um die Spitze im Linzgauderby

SC Pfullendorf empfängt punktgleichen Verfolger FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Viele Gästespieler wurden beim SCP ausgebildet.

Fußball, Landesliga: SC Pfullendorf – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 14.30 Uhr). – Eine ganze Reihe der Gästespieler kennt sich bestens aus in der Geberit-Arena, denn sie spielten in der Jugend beim einst großen Nachbarn. FV-Spielertrainer Stefan Bach erkennt daher auch: „Ohne die Spieler, die in Pfullendorf ausgebildet wurden, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen, denn sie haben dort eine gute Ausbildung genossen.“ Fast schon fatal für den Ex-Regionalligisten: Ausgerechnet der Nachbar mit den ehemaligen SCP-Spielern ist der engste Verfolger und das einzige Team, das die Mannschaft von Marco Konrad bisher in dieser Runde schlagen konnte.

Allerdings verpasste es der FV, als Tabellenführer nach Pfullendorf zu fahren, denn die 0:4-Niederlage in Furtwangen kostete die Elf von Stefan Bach die Tabellenführung. „Wir haben das Spiel vom Kopf her nicht richtig angenommen, die Platzverhältnisse mit Schnee waren nicht so gut, wir sind auch zu spät dort angekommen und der Gegner war eben auch einfach gut – es kam alles zusammen“, blickt Bach kurz zurück. Er gesteht seinen Spielern angesichts des bisher Geleisteten aber solch einen Ausrutscher zu, erhofft sich aber mit Blick auf das Derby: „Die Mannschaft hat jetzt die Gelegenheit, das wieder gut zu machen.“ Allerdings sind die Rollen klar verteilt, auch wenn die punktgleichen Spitzenteams aufeinandertreffen. „Wir haben keinen Druck. Pfullendorf muss gewinnen, die wollen ja wieder hoch. Das wird für uns eine reizvolle Aufgabe. Und wir haben ja auch schon gezeigt, dass wir sie schlagen können.“

Der SC Pfullendorf wird wohl alles daran setzen, sich nicht erneut überraschen zu lassen und mit einem Sieg die Tabellenführung auszubauen. „Wir wollen natürlich vorne bleiben, jedes Spiel gewinnen und wir wissen, dass wir gut drauf sind“, sagt SCP-Coach Marco Konrad. Allerdings räumt er mit Blick auf den Gegner ein: „Wir haben schon vor der Saison erwartet, dass das eine starke Mannschaft ist.“ Die Tatsache, dass einige Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen, ändert gar nichts an der Favoritenrolle und der Einstellung auf das Spiel. „Wir hatten von Anfang an einen ausgeglichenen, breiten Kader und die Ergebnisse zeigen, dass die Planung nicht so verkehrt war. Es bringt ja auch nichts, über Spieler zu jammern, die nicht zur Verfügung stehen“, so der Ex-Profi.

Die weiteren Spiele in der Landesliga