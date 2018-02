Handball Kaletschs Comeback mit Kempa-Trick

Im Dezember fiel er aufgrund von Knieproblemen aus, im ersten Spiel des neuen Jahres konnte er wieder auf dem Feld stehen: Paul Kaletsch, der erfolgreichste Konstanzer Torschütze, erzielte in der spannenden Endphase gegen die Rhein Vikings elf Sekunden vor Schluss den Ausgleich und machte so die schmerzvolle Niederlage im Hinspiel gegen die Düsseldorfer vergessen

Handball: Dabei verlief die Vorbereitung für den 25-Jährigen alles andere als optimal, denn zu den Knieproblemen gesellten sich in der Spielpause noch Schmerzen im Fußgewölbe. „Es war schwierig, weil ich nur zwei Wochen voll trainieren konnte", so Kaletsch. Den schlechten Vorzeichen zum Trotz konnte Kaletsch am Ende für das Unentschieden sorgen „Mit dem Resultat bin ich zufrieden, mit meiner Leistung nicht so ganz. Da geht noch ein bisschen mehr. Trotzdem ist es geil, mit dem Tor zum Ausgleich sein Comeback zu feiern.“

Dass am Samstag aber mehr als ein Punkt drin war, ist Kaletsch durchaus bewusst. Wie schon mehrfach in dieser Saison folgte auch im Heimspiel gegen die Düsseldorfer eine starke zweite Halbzeit auf einen schwachen ersten Spielabschnitt. Mit einer konstanten Leistung über 60 Minuten wäre ein Sieg im Bereich des Möglichen gewesen. Für Paul Kaletsch reine Kopfsache: „Wir sind nach sieben bis acht Minuten nicht voll da, machen viele leichte Fehler und lassen uns so ein bisschen verunsichern“. Mentale Stärke bewiesen er und seine Teamkollegen dann aber in der zweiten Halbzeit. „Wir haben die Deckung noch ein bisschen verbessert und wollten auf die Schützen weiter raustreten. Dazu hatten wir noch eine bessere Torhüterleistung, im Großen und Ganzen war es eine Leistungssteigerung“, analysiert Kaletsch die deutlich besser verlaufende zweite Hälfte.

Und als Konstanz in den letzten Sekunden des Spiels mit 23:24 hinten lag, war Kaletsch zur Stelle. Elf Sekunden noch auf der Uhr, und das Duo Schlaich/Kaletsch hatte noch ein Ass im Ärmel – den Kempa-Trick. Etwas zu hoch geworfen, musste Kaletsch den Ball regelrecht ins Tor boxen. Ästhetisch? Nein. Aber effektiv! „Gefühlt hat er einmal in vier Jahren nicht geklappt“, schmunzelt Kaletsch. „Dabei trainieren wir ihn eigentlich gar nicht, aber mit Fabi Schlaich verstehe ich mich blind. Der Kempa muss unser Erfolgsgeheimnis bleiben. Genau für solche Momente brauchen wir ihn.“ Und so konnte der 25-Jährige, der bei der knappen Hinspiel-Niederlage in Düsseldorf in den Schlusssekunden noch unglücklich den Ball verloren hatte, dieses Mal für einen glücklicheren Ausgang sorgen.