Radsport Kaiserwetter beim 40. City-Radrennen

Jubiläumsausgabe des City-Radrennens in Konstanz war ein voller Erfolg. Auf der Laube wurde spannender und schneller Radsport geboten

Radsport: Den gesamten Tag über machten die Rennfahrer mit ihren spannenden und schnellen Rennen Werbung für den Radsport im Amateurbereich. Dies war auch der Lohn für die Organisatoren des VMC Konstanz, die im Vorfeld, wie die meisten Veranstalter von Radrennen in Deutschland, mit hohen Auflagen zu kämpfen hatten.

Den Anfang machten die Senioren. In einem schnellen Rennen gewann Martin Ruepp aus der Schweiz. In der Gesamtwertung der Senioren des Heuer-Cups verteidigte Thomas Fischer aus Stuttgart das Leadertrikot. Danach gab es erst einmal spannende Rennen der lizensierten Nachwuchsfahrer im Regio Cup. In der Altersklasse U11 gewann Moritz Koch. In der U13 und U15 waren Lukas Hug und Matteo Groß aus Reute siegreich. Bei den Mädchen U15 war Leonie Boos aus Ellmendingen am schnellsten. Hier mussten sich die zwei Fahrer des VMC Konstanz der sehr starken Konkurrenz beugen.

Im Jugendrennen, das gleichzeitig mit den Junioren gefahren wurde, hatte Claudius Wetzel vom VMC Konstanz viel Pech. Durch einen Sturz verlor er eine Runde und wurde nur 13. Moritz Bader aus Biberach gewann das sehr schnelle und hart umkämpfte Rennen in der Jugendwertung. Bei den Junioren hatte am Ende Georg Steinhauser aus Wangen die Nase vorne. In der Gesamtwertung des Heuer-Cups der Junioren übernahm Philip Hund aus Offenburg durch seinen dritten Platz das Führungstrikot von Jan Münzer vom VC Singen. Hier kann man sich schon auf weitere spannende Rennen freuen.

Zwischen den Nachwuchsrennen der lizensierten Klassen lieferten sich die interessierten Kinder ohne Lizenz ebenfalls spannende Rennen auf der um die Hälfte verkürzten Rennstrecke. Im Rennen der Frauen, die zusammen mit der weiblichen Jugend und den Juniorinnen an den Start gingen, gewann Sarah Scharbach vor Jeannine Mark und Annika Teschke.

Der Höhepunkt der Veranstaltung bildete das Männerrennen. Hier war auch wieder ein Fahrer des VMC Konstanz am Start. Der aus dem Irak stammende Honar Naser fuhr in seiner ersten Saison in Deutschland nach drei Jahren Pause ein solides Rennen. Am Ende gewann Jonas Boye Hansen aus Ebnet vor Marco Gaspari und Timo Albiez, der sein Führungstrikot im Heuer-Cup verteidigen konnte.