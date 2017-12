Ringen KSV Wollmatingen wahrt weiße Weste

Der Bezirksliga-Meister gewinnt auch seinen letzten Saisonkampf, der KSV Allensbach siegt bereits beim Wiegen, der KSV Taisersdorf II verliert auswärts.

Ringen, Bezirksliga

KSV Trossingen

KSV Wollmatingen

12:23

Der KSV Wollmatingen hat auch seinen letzten Kampf in der Bezirksliga gewonnen. Der SV Trossingen schlug sich wacker bei der 12:23-Niederlage gegen den Meister. Drei Schultersiege, zwei technische und ein Punktsieg beenden die perfekte Saison für die Wollmatinger. Spannende Kämpfe zeigten Julian Bahm gegen Levent Sahin, die um jeden Punkt kämpften, sowie der frisch eingesetzte Martin Besenic, der durch technisch sauber ausgeführte Angriffe wichtige Punkte holte. Auch die Punktegaranten Steffen Blum und Yannick Katz konnten wieder beweisen, warum der KSV zu Recht ungeschlagener Meister ist. Ab 2018 ringen die Wollmatinger dann in der Verbandsliga. (mm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Simon Jöhnk – Florian Weber 0:4 ÜG

61F: Levent Sahin – Julian Bahm 0:3 PS

66G: Sascha Grohs – Martin Besenic 0:4 TÜ

71F: Roberto De Gaetano – Ramin Amiri 4:0 SS

75G: Daniel Ehler – Maurice Mischlinski 2:0 PS

75F: Adrian Rubach – Yannick Katz 0:4 SS

80G: Philipp Tolsdorf – Philipp Gerbode 2:0 PS

86F: Sascha Domrös – Steffen Blum 0:4 SS

98G: Marvin Grosch – unbesetzt 4:0 KL

130F: Andy Ruf – Marco Boxler 0:4 TÜ

AV Sulgen II

KSV Taisersdorf II

22:11

Wie schon in der Vorrunde musste sich der KSV Taisersdorf II dem erneut stark aufgestellten AV Sulgen II geschlagen geben. Die Gäste konnten ihre hohe 15:0-Führung nicht verteidigen und mussten sich am Ende knapp geschlagen geben. Die ursprüngliche 15:18-Niederlage wurde durch den Doppelstart von Marius Meyer, der seinen Kampf auf Schulter gewonnen hatte, nachträglich auf 11:22 korrigiert. Trotz der Niederlage konnten die Linzgauer durch die gleichzeitige Niederlage des StTV Singen den siebten Platz in der Abschlusstabelle verteidigen. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Shota Glonti – unbesetzt 4:0 KL

61F: Benjamin Muske – Marius Meyer 4:0 SS (7:4)

66G: unbesetzt – Samuel Hermann 0:4 KL (0:0)

71F: Marco Eckl – Steffen Krämer 4:0 TÜ (16:0)

75G: Andreas Moosmann – Michael Zeh 4:0 TÜ (18:2)

75F: Fabio Herzog – Tobias Martin 2:0 PS (5:2)

80G: Valentin Baier – Marius Krämer 4:0 TÜ (20:2)

86F: Louis Vincent Stumpe – Mario Häuslbauer 0:2 PS (0:6)

98G: David Schulze – Marco Martin 0:4 SS (0:11)

130F: David Stumpe – Daniel Höfler 0:1 PS (2:3)

KSV Allensbach

KG Nendingen/Mühlheim

40:0

Dem KSV Allensbach glückte mit dem 33:1 gegen die KG Nendingen/Mühlheim ein gelungener Saisonabschluss einer sehr positiv verlaufenen Runde. Das Team zeigte nochmals eine sehr kompakte und geschlossene Mannschaftsleistung, ließ nie Zweifel aufkommen und blieb immer konzentriert, obwohl bereits nach dem Wiegen feststand, dass das Ergebnis am Ende 40:0 lauten würde, da die Kampfgemeinschaft nur mit sieben Ringern antrat. So sahen die Zuschauer zum Abschluss nochmals guten Ringkampfsport und einige spannende und hart umkämpfte Kämpfe. Allensbach belegt punktgleich mit dem Vizemeister KSV Winzeln den dritten Rang. (sr)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Alexander Tonn – unbesetzt 4:0 KL

61F: Matthias Köhne – Abdul Bashir Jalili 4:0 AS

66G: Armin Kratzer – Florian Hermann 4:0 TÜ

71F: Markus Köhne – unbesetzt 4:0 KL

75G: Matthias Fix – Selvin Kovacevic 2:0 PS

75F: Maximilian Gerneth – unbesetzt 4:0 KL

80G: Nicolai Rothmund – Tobias Müller 4:0 TÜ

86F: Krzysztof Granda – Peter Kleiser 4:0 TÜ

98G: Christof Mönch – Martin Wenskus 0:1 PS

130F: Tim Buck – Genadi Zhelyazkov 3:0 PS